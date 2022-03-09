Son dakika: Ahmet Çakar'dan hakemler hakkında olay yorum! ''Terör örgütü mü...?''

Son dakika haberleri: Türk futbolu hareketli günler geçiriyor. Tecrübeli hakemlerin görevden alınmasının ardından ortaya jenerik senaryolar atılmaya başladı. Bu konu hakkında henüz net ve aydınlatıcı bir açıklama gelmemesinin ardından sosyal medya karışmış durumda. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, hakemlerin görevden alınmasıyla ilgili ilginç bir yazı yazdı. İşte detaylar...

"ŞİKE Mİ, UYUŞTURUCU MU, TERÖR MÜ?"

Yazısının bir bölümünde Cumhurbaşkanını göreve davet ettiğini söyleyen Çakar, bu hakemlerin neden görevden alındığını sorguladı. Çakar, sözlerinin devamında görevden alınan bu hakemlerin suçunun ne olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Maç mı sattılar, şike mi yaptılar, uyuşturucu aleminde mi yakalandılar, terör örgütü üyeleri mi? gibi sorular soran Çakar, bunların hepsine yanıt istedi.

13 İSİM LİSTEDEN ÇIKARTILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.



