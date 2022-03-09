SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Ahmet Çakar'dan hakemler hakkında olay yorum! ''Terör örgütü mü...?''

Son dakika: Ahmet Çakar'dan hakemler hakkında olay yorum! ''Terör örgütü mü...?''

09.03.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türk futbolunda kazan kaynamaya devam ediyor. MHK'nin bazı hakemlere sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini açıklamasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bu hakemlerin neden sezon sonuna kadar görev alamayacakları kafalarda soru işareti oluşturdu. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu durum ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan hakemler hakkında olay yorum! ''Terör örgütü mü...?''

Son dakika haberleri: Türk futbolu hareketli günler geçiriyor. Tecrübeli hakemlerin görevden alınmasının ardından ortaya jenerik senaryolar atılmaya başladı. Bu konu hakkında henüz net ve aydınlatıcı bir açıklama gelmemesinin ardından sosyal medya karışmış durumda. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, hakemlerin görevden alınmasıyla ilgili ilginç bir yazı yazdı. İşte detaylar...

"ŞİKE Mİ, UYUŞTURUCU MU, TERÖR MÜ?"

resized_b66db-01ec078cfafafaf

Yazısının bir bölümünde Cumhurbaşkanını göreve davet ettiğini söyleyen Çakar, bu hakemlerin neden görevden alındığını sorguladı. Çakar, sözlerinin devamında görevden alınan bu hakemlerin suçunun ne olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Maç mı sattılar, şike mi yaptılar, uyuşturucu aleminde mi yakalandılar, terör örgütü üyeleri mi? gibi sorular soran Çakar, bunların hepsine yanıt istedi.

Son dakika: Türk futbolunda deprem! Mete Kalkavan İstifa kararı aldı...Son dakika: Türk futbolunda deprem! Mete Kalkavan İstifa kararı aldı...

13 İSİM LİSTEDEN ÇIKARTILDI

mhk_2019_2020_ust_klasman_hakem_listesini_acikladi_h361950_82eb3

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk futbolunda deprem!Türk futbolunda deprem!
Digitürk çekildi! Lig maçlarının yeni kanalı...Digitürk çekildi! Lig maçlarının yeni kanalı...
Fatih Terim, Barcelona maçı öncesi ilk kez konuştu! Fatih Terim, Barcelona maçı öncesi ilk kez konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi

Valilik açıkladı: İstanbul'da okullar tatil edildi

Benzin ve motorine zam mı gelecek?

Benzin ve motorine zam mı gelecek?

Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!

Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!

Dünya bunu konuşacak! Türk iş adamı, Chelsea için tarih verdi

Dünya bunu konuşacak! Türk iş adamı, Chelsea için tarih verdi

Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu: Savaşa katılacağım

Fenerbahçeli eski futbolcu duyurdu: Savaşa katılacağım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim...”

İlginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.