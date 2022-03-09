Son dakika: Türk futbolunda deprem! Mete Kalkavan İstifa kararı aldı...

Son dakika haberleri: Türk futbolunda deprem devam ediyor... Geçtiğimiz gün TFF'nin aldığı karar sonrası 13 hakemin Süper Lig'de maç yönetmesi yasaklanmıştı. Bu olayın ardından hakemlerle yapılan toplantıda flaş bir olay yaşandı. Mete Kalkavan yapılan toplantıyı terk etti ve hakemliği bırakma kararı aldı. Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

AHMET ÇAKAR'DAN TEPKİ

Mete Kalkavan'ın ardından paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Noldu Servet Yardımcı? Sözüm ona operasyon yapıyordun. Bak yaprak dökümü başladı. Mete Kalkavan da tetikçi olmamak için hakemliği bıraktı. Artık sen ve ortakların sahaya çıkar, hakemlik yaparsınız. Yazık bir de Türkiye'yi UEFA'da temsil ediyorsun...." ifadelerini kullandı.

KALKAVAN'IN KARDEŞİNDEN PAYLAŞIM

MHK'DE NELER OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

(NTV Spor)

