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Son dakika: Ahmet Çakar'ın şampiyonluk kehaneti olay yarattı! Bu kez tarih verdi ve ipi göğüsleyecek takımı açıkladı...

13.03.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek üst üste 14. maçını kazanarak bunu başaran ilk takım olmuştu. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, 1 maç fazlasıyla 9 puanlık bir fark yakalayan Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini iddia etti. İşte detaylar...

Son dakika: Ahmet Çakar'ın şampiyonluk kehaneti olay yarattı! Bu kez tarih verdi ve ipi göğüsleyecek takımı açıkladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Kasımpaşa'yı konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 kazanmış ve üst üste 14. galibiyetini alarak bu alanda bir rekor kırmıştı.

Bu sonuçla birlikte sarı - lacivertli takımdan 1 maç fazlası bulunan ve puan farkını 9 yapan Galatasaray, rakibinin BAY geçtiği haftayı yara almadan geçmişti.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çakar, Galatasaray'ın şampiyonluğu travmatik şekilde Fenerbahçe'ye kaptıracağını iddia etti.

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri;

"BU SENE O SENE"

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"Galatasaray'ın hiçbir travması yok. 60 küsür yıl önceki rekoru kıran Galatasaray, bu haftadan itibaren travma sezonuna başlamıştır. Bu sene o sene, Galatasaray'ın travma senesi! Bakın göreceksiniz."

ŞAMPİYONLUK KEHANETİ

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"Fenerbahçe kalan maçlarında sadece Karagümrük maçında takılabilir. Galatasaray'da kötü rüzgarlar esecek. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak."

BELHANDA YORUMU

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"Belhanda, Galatasaray maçı için attırmak isteseydi kendisini 89. dakika da attırırdı!"

"BU KEZ SEVILLA PENALTILAR İLE..."

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"Sanki içimden bir ses, uzatmaya gidecek ve penaltılar ile bu sefer Sevilla alacak!"

Ahmet Çakar'ın kullandığı ifadeler, kısa süre içerisinde sosyal medyadaki futbolseverlerin gündemine oturdu.

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