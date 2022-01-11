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  4. Son dakika: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazada kahreden detay ortaya çıktı! Ankara'ya gitme nedeni yürekleri yaktı, kaza anı kameraya yansıdı

Son dakika: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazada kahreden detay ortaya çıktı! Ankara'ya gitme nedeni yürekleri yaktı, kaza anı kameraya yansıdı

11.01.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Süper Lig'de Konyaspor forması giyen milli futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Ahmet Çalık'ın ölümü şok etkisi yarattı. Son dakika bilgisine göre Ahmet Çalık'ın Ankara'ya nikah tarihi almak için gittiği ortaya çıktı. Niğde-Ankara yolundaki kazadan bilgiler gelmeye devam ediyor. 28 yaşındaki Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazada kahreden detay ortaya çıktı! Ankara'ya gitme nedeni yürekleri yaktı, kaza anı kameraya yansıdı
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'tan acı haber geldi. DHA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, eski Galatasaraylı futbolcu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk fotoğraflar geldi. Ahmet Çalık'ın ölümünden sonra spor dünyasından başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Ahmet Çalık'ın araçta tek başında olduğu belirtildi.

SON DAKİKA: AHMET ÇALIK'IN ANKARA'YA GİTMESİNİN ARDINDAKİ GERÇEK KAHRETTİ

DHA'nın haberine göre, saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerin yaptığı müdahaleler sonuçsuz kaldı ve 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.
Öte yandan Konyaspor'da geçmiş yıllarda görev başında iken teknik direktör Tevfik Lav ve orta saha oyuncusu Burhan Yüceaktaş da vefat etmişti.

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AHMET ÇALIK'IN KAZA YAPTIĞI AN KAMERADA

Öte yandan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anları ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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SON DAKİKA: ARAÇTA TEK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine birçok sağlık ekibi ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Ahmet Çalık'ın araçta yalnız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA: KONYASPOR BAŞKANI FATİH ÖZGÖKÇEN: KONUŞACAK HALİM YOK

Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut, kulüp binasına geldi. İlhan Palut ve yöneticiler, ardından cenaze töreni için Ankara'ya gitti. Üzüntüsünü dile getiren Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halimde şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi'' diye konuştu.

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GALATASARAY'DAN 2020 YILINDA AYRILMIŞTI

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017'de Galatasaray'a transfer olmuştu. 2020 yılında sarı-kırmızılılardan ayrılan milli futbolcu, Konyaspor'a transfer olmuştu.

SON DAKİKA: KONYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Konyaspor hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık için yayınladığı taziye mesajında, "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." dedi.

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SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

3 sene Galatasaray forması giyen Ahmet Çalık için sarı-kırmızılı kulüp tazidye mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Altyaspısında yetiştiği Gençlerbirliği'de Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor’da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum futbolcumuza Allah’tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI

Ankara-Niğde otoyolunda kullandığı araç şarampole yuvarlanan ve hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Fenerbahçe taziye mesajı yayınladı. Sarı-lacivertliler resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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Okuyucu Yorumları 187 yorum
Allah rahmet eylesin…
Allah rahmet eylesin.
Mekânın cennet olsun seni unutmayacagiz :(
elbette unutacaksın, yalnızca ailesi unutmaz. hatta unutmuşsundur bile .

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