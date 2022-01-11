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  4. Son dakika: Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu! 'Ömür için hayaller kurarken...'

Son dakika: Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu! 'Ömür için hayaller kurarken...'

11.01.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çalık'ın geçirdiği talihsiz trafik kazasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Eski Galatasaraylı Ahmet Çalık'ın vefatı herkesi hüzne boğdu. Bu sezon Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Konyaspor'un başarısında önemli payı olan Ahmet Çalık'ın 9 yıl önce attığı o tweet yürekleri burktu. Milli oyuncunun kulübü Konyaspor'dan da az önce bir açıklama geldi.

Son dakika: Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu! 'Ömür için hayaller kurarken...'

Son dakika haberi: Ahmet Çalık'ın Ankara - Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası spor dünyasını derinden sarstı. Konyaspor'un milli stoperi Ahmet Çalık, tek başına yaptığı yolculuk sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeti ve şarampole yuvarlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüpler Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı paylaştı. Ahmet Çalık'ın seneler önce attığı o tweet yürekleri burktu.

AHMET ÇALIK'IN SENELER ÖNCE ATTIĞI TWEET YÜREKLERİ BURKTU

Kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan daha sonra Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, iki sezon önce Konyaspor'a transfer olmuştu. Abdülkerim Bardakçı ile yakaladığı uyumla takımının başarısında büyük payı bulunan Ahmet Çalık, bu sabah geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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'ÖMÜR İÇİN HAYALLER KURARKEN ÖLÜM İÇİN NE YAPMAKTAYIZ?'

Ahmet Çalık'ın 2013 yılında bir Cuma günü attığı tweet gündeme geldi. Ahmet Çalık 6 Ağustos 2013'te attığı tweette 'Ömür için hayaller kurarken, ölüm için ne yapmaktayız? Hayırlı Cumalar' notunu paylaşmıştı.

Son dakika: Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor dünyasını yasa boğan kazadan fotoğraflar geldi...Son dakika: Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor dünyasını yasa boğan kazadan fotoğraflar geldi...
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası sosyal medya
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
hakikaten 10 yıl önceki Twitter tweet paylaşımından dolayı kendisine kurtardığını zannediyorum yarın için hesaplar yaparken ölüm için neler yapıyoruz
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.Rabbim ailesine ve sevenlerine sabırlar versin????????????????

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