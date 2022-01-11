Son dakika: Ahmet Çalık'ın 9 sene önce attığı tweet herkesi hüzne boğdu! 'Ömür için hayaller kurarken...'

Son dakika haberi: Ahmet Çalık'ın Ankara - Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası spor dünyasını derinden sarstı. Konyaspor'un milli stoperi Ahmet Çalık, tek başına yaptığı yolculuk sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeti ve şarampole yuvarlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüpler Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı paylaştı. Ahmet Çalık'ın seneler önce attığı o tweet yürekleri burktu.

AHMET ÇALIK'IN SENELER ÖNCE ATTIĞI TWEET YÜREKLERİ BURKTU

Kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan daha sonra Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, iki sezon önce Konyaspor'a transfer olmuştu. Abdülkerim Bardakçı ile yakaladığı uyumla takımının başarısında büyük payı bulunan Ahmet Çalık, bu sabah geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

'ÖMÜR İÇİN HAYALLER KURARKEN ÖLÜM İÇİN NE YAPMAKTAYIZ?'

Ahmet Çalık'ın 2013 yılında bir Cuma günü attığı tweet gündeme geldi. Ahmet Çalık 6 Ağustos 2013'te attığı tweette 'Ömür için hayaller kurarken, ölüm için ne yapmaktayız? Hayırlı Cumalar' notunu paylaşmıştı.



