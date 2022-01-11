Son Dakika: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte izlerken yürek yakan o anlar

Son Dakika Ahmet Çalık haberi... Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'tan acı haber geldi. Eski Galatasaraylı futbolcu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilgi veren A Spor muhabirinin duygu dolu anları ise canlı yayına damga vurdu.

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 27 yaşındaki futbolcunun ölüm haberini A Spor ekranlarından canlı yayında aktaran muhabir İbrahim Doğan gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli muhabirin o anları izleyenlerin yüreğini yaktı.

SON DAKİKA: YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Yaşananların perde arkasını aktaran İbrahim Doğan, "Ahmet Çalık, Ankarada'ydı. Konya'ya dönüyordu. Ankara-Niğde otoyolunda yaşanan vahim kaza sonucunda Konysporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ne yazık ki hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" dediği sırada önce sesi titredi ve ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

"BU DURUM BİZLERİ DE ÜZDÜ"

Doğan konuşmasının devamında, "Bu durum tabi bizleri de üzdü. Bütün Konyaspor camiasını üzdü. Şu anda Konya'da bir yas havasının, matem havasının olduğunu söyleyebiliriz."

???? Ahmet Çalık hayatını kaybetti.



????️ 27 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği kazaya dair detayları A Spor muhabiri İbrahim Doğan aktardı. pic.twitter.com/Sdx9TLEOYc — A Spor (@aspor) January 11, 2022



