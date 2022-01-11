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Son Dakika: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte izlerken yürek yakan o anlar

11.01.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı. Ankara-Niğde yolunda şarampole yuvarlanan 27 yaşındaki futbolcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Yaşananları A Spor ekranlarından anlatan İbrahim Doğan duygu dolu anlar yaşadı. Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken yutkunamayan muhabir, gözyaşlarını tutamadı.

Son Dakika: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini verirken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte izlerken yürek yakan o anlar

Son Dakika Ahmet Çalık haberi... Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık'tan acı haber geldi. Eski Galatasaraylı futbolcu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilgi veren A Spor muhabirinin duygu dolu anları ise canlı yayına damga vurdu.

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 27 yaşındaki futbolcunun ölüm haberini A Spor ekranlarından canlı yayında aktaran muhabir İbrahim Doğan gözyaşlarına hakim olamadı. Deneyimli muhabirin o anları izleyenlerin yüreğini yaktı.

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SON DAKİKA: YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Yaşananların perde arkasını aktaran İbrahim Doğan, "Ahmet Çalık, Ankarada'ydı. Konya'ya dönüyordu. Ankara-Niğde otoyolunda yaşanan vahim kaza sonucunda Konysporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ne yazık ki hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz" dediği sırada önce sesi titredi ve ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika: Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor dünyasını yasa boğan kazadan fotoğraflar geldi...Son dakika: Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Spor dünyasını yasa boğan kazadan fotoğraflar geldi...

"BU DURUM BİZLERİ DE ÜZDÜ"

Doğan konuşmasının devamında, "Bu durum tabi bizleri de üzdü. Bütün Konyaspor camiasını üzdü. Şu anda Konya'da bir yas havasının, matem havasının olduğunu söyleyebiliriz."


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Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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