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  4. Son dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası herkes şokta! Futbol dünyasından başsağlığı mesajları...

Son dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası herkes şokta! Futbol dünyasından başsağlığı mesajları...

11.01.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Milli futbolcunun henüz 27 yaşında hayata gözlerini yumması spor kamuoyunda şok etkisi yarattı. Ahmet Çalık için spor camiasından birçok isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Son dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası herkes şokta! Futbol dünyasından başsağlığı mesajları...
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık, spor camiasını yasa boğdu. 27 yaşında vefat eden milli futbolcu için Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'ten milli futbolcu Cengiz Ünder'e kadar birçok isim taziye mesajı paylaştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN PAYLAŞIM

Leicester City forması giyen ve bir dönem A Milli Takım'da Ahmet Çalık'la beraber oynayan Çağlar Söyüncü'nün paylaşımı:

çağlarrrr

HAKAN ÇALHANOĞLU: MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM

A Milli Takım'dan bir başka arkadaşı Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çok, çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

hakan

SON DAKİKA: EMRE BELÖZOĞLU: ÇOK ÜZGÜNÜM...

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Belözoğlu paylaşımında, "Çok üzgünüm... Ahmet'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ederim" dedi.

emre

Ahmet Çalık için yapılan paylaşımlar şöyle:

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR SPORCUYDU

"Ahmet çok beğendiğim, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncuydu. Galatasaray'a yakışan bir sporcuydu. Türk sporuna, Konyaspor camiasına, Galatasaray camiasına ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diliyorum."

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ARDA TURAN: AH BENİM ASLAN KARDEŞİM

"Ah benim aslan kardeşim."

arda

RIDVAN DİLMEN: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

"Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşim Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun."

cengiz

CENGİZ ÜNDER: AHMET KARDEŞİMİZİ KAYBETMENİN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM

"Ahmet kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağolsun."


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