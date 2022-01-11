Son dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası herkes şokta! Futbol dünyasından başsağlığı mesajları...

Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık, spor camiasını yasa boğdu. 27 yaşında vefat eden milli futbolcu için Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'ten milli futbolcu Cengiz Ünder'e kadar birçok isim taziye mesajı paylaştı.
Leicester City forması giyen ve bir dönem A Milli Takım'da Ahmet Çalık'la beraber oynayan Çağlar Söyüncü'nün paylaşımı:
A Milli Takım'dan bir başka arkadaşı Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çok, çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Belözoğlu paylaşımında, "Çok üzgünüm... Ahmet'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ederim" dedi.
Ahmet Çalık için yapılan paylaşımlar şöyle:
"Ahmet çok beğendiğim, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncuydu. Galatasaray'a yakışan bir sporcuydu. Türk sporuna, Konyaspor camiasına, Galatasaray camiasına ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diliyorum."
"Ah benim aslan kardeşim."
"Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşim Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun."
"Ahmet kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağolsun."
Okuyucu Yorumları 0 yorum