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Son dakika: Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? Resmen açıkladı...

18.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF'de başkan Nihat Özdemir, sürpriz bir şekilde istifa etmiş ve yerine geçici olarak Servet Yardımcı geçmişti. Yeni TFF Başkanı'nın kim olacağı merakla beklenirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, muhtemel adaylar olarak gösteriliyordu. Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

Son dakika: Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? Resmen açıkladı...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in sürpriz istifası deprem etkisi yaratmıştı. Servet Yardımcı'nın geçici olarak görev yaptığı başkanlık görevi için birçok ismin adı anılıyordu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı olup olmayacağına dair açıklama geldi.

"BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK!"

ahmet nur çebi

TFF Başkanlığı'nı düşünmediğini söyleyen Çebi, "TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım." şeklinde konuştu.


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