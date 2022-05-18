Son dakika: Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? Resmen açıkladı...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in sürpriz istifası deprem etkisi yaratmıştı. Servet Yardımcı'nın geçici olarak görev yaptığı başkanlık görevi için birçok ismin adı anılıyordu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı olup olmayacağına dair açıklama geldi.

"BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK!"

TFF Başkanlığı'nı düşünmediğini söyleyen Çebi, "TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım." şeklinde konuştu.



