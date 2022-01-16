SON DAKİKA: Alanyaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti! Üst üste 14. maçtan 3 puan alamadılar...

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Altay deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı. İzmir ekibi bu skorla birlikte üst üste 14 maçtan da galibiyet alamadı. Son galibiyetini 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı alan Altay'da çöküş sürüyor.

14 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Alınan bu sonucun ardından Altay 18 puanda kalırken, üst üste 6. yenilgisini aldı. Toplamda da 14 maçlık galibiyet hasretine ulaştı. Mustafa Denizli'nin yerine göre gelen Mert Nobre de takımın başındaki ilk maçında mağlubiyet gördü. Alanyaspor ise 32 puana çıktı ve yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.

Ligin bir sonraki haftasında Altay, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Hatayspor 'u konuk edecek.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Emre Akbaba'nın attığı gol sonrası Alanyaspor takımı "Ahmet Çalık" yazılı bir tişört açtı.



