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  4. SON DAKİKA: Alanyaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti! Üst üste 14. maçtan 3 puan alamadılar...

SON DAKİKA: Alanyaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti! Üst üste 14. maçtan 3 puan alamadılar...

16.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de galibiyet hasreti yaşayan iki ekip Altay ve Alanyaspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Ligde 4 maç sonra kazanan Alanyaspor puanını 32 yaptı. Altay ise bu skorla birlikte üst üste oynanan 14. maçından da galibiyet alamamış oldu.

SON DAKİKA: Alanyaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti! Üst üste 14. maçtan 3 puan alamadılar...

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Altay deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı. İzmir ekibi bu skorla birlikte üst üste 14 maçtan da galibiyet alamadı. Son galibiyetini 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı alan Altay'da çöküş sürüyor.

14 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

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Alınan bu sonucun ardından Altay 18 puanda kalırken, üst üste 6. yenilgisini aldı. Toplamda da 14 maçlık galibiyet hasretine ulaştı. Mustafa Denizli'nin yerine göre gelen Mert Nobre de takımın başındaki ilk maçında mağlubiyet gördü. Alanyaspor ise 32 puana çıktı ve yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.

Ligin bir sonraki haftasında Altay, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Hatayspor 'u konuk edecek.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Emre Akbaba'nın attığı gol sonrası Alanyaspor takımı "Ahmet Çalık" yazılı bir tişört açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Altay Emre Akbaba
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