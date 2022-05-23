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Son dakika: Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

23.05.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil için açıklama yaptı. Kendisine, Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'nin medya tarafından desteklendiği söylenmesinin ardından yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'ya ''Kalbini kırmak istemiyorum ama boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!" dedi. Ali Koç'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dakika: Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Mesut Özil sorusuna yanıt verdi. Canlı yayına damga vuran olay ise Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında gerçekleşti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mesut Özil açıklamasına flaş bir cevap veren Ali Koç, sosyal medyada gündem oldu.

MESUT ÖZİL HAKKINDA SON NOKTAYI KOYDU

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Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 'Mesut Özil, affedilecek mi?' şeklinde gelen soruya, "Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe." şeklinde yanıt verdi.

RASİM OZAN KÜTAHYALIYA'YA CEVAP: BOŞ KONUŞUYORSUN!

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Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyal'nın "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır." sözleri üzerine, "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!" şeklinde konuştu.

"YENİ HOCAYI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"

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Teknik direktör konusunda da net konuşan Ali Koç, "Bizim çalışabileceğimiz iki hocamız var şu an. Biri İsmail hoca. Biri de Jorge Jesus. Teknik direktör konusunda acelemiz yok. Önümüzdeki sezon kesin şampiyonluğa oynayacağız. Haftaya pazartesi yeni hocamızı açıklarız." dedi.

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

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FFP konusunda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "FFP konusunda bu sene sıkıntı yok. Harcama limitlerini bilmiyoruz. Allah da bunu hesaplayacaklara yardımcı olsun. Bu kur, enflasyon ve belli olmayan yayın geliriyle nasıl açıklayacaklar?" ifadelerini kullandı.


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