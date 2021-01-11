SON DAKİKA! Ali Koç'tan yayıncı kuruluşa boykot tepkisi!

Maç sonu konuşan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, adeta eski gürledi. İşte o sözler...

"BUNU SAMİMİ BULMUYORUZ"

Ali Koç: Sezon başından beri yayıncı kuruluş ile görüş ayrılıkları oldu. Bizimle hiç alakası olmayan bir maçtaki tezahürat ile ortaya çıkan bir durum var. Biz onunla ilgili açıklama yaptık. Yayıncı kuruluş da açıklama yaptı, özür dilediler ama biz bunu samimi bulmuyoruz.Tek kelimeyle son derece ciddiyetsiz bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. Sezon başından beri muhtelif konularda muhtelif sıkıntılar yaşıyoruz. Konuyu konuşup, rahatsızlıklarımızı dile getirdik. Bu sorunların mümkün olduğunca çözülmesini dile getirdik.

"PROBLEM OLDUĞUNUN FARKINDALAR"

Ali Koç: Muhatap olduğumuz bir kurumla ne şekilde çalışacağı bizim haddimize değil. Bunlar beni ilgilendiren şeyler değildir. Kimseye bu saygısızlığı yapmam.Bugün, yayıncı kuruluşun sahiplerinin sorumlu olduğunu düşünmüyorum ama onların bu sorundan haberdar olduğunu biliyoruz. Onlar da artık ciddi bir problem olduğunun farkındalar.

"DEMEK Kİ FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLMİYORSUNUZ"

Ali Koç: Ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluş ile ilişkilerimizin çok sıkıntılı bir şekilde olacağını size söyleyebilirim. Taraftarlarımızın bunlara bir önlem alınmadığı için bize de tepkililer.Buradan sesleniyorum. Ya düzelteceksiniz ya da ilişkilerimizi ona göre düzenleyeceğiz. Bundan sonra ona göre tedbirimizi ve önlemimizi alacağız. Biz size imkanı verdik ama bundan sonrasına siz karar vereceksiniz. Siz demek ki Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmiyorsunuz.

FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK KAMPANYASI

Ali Koç: Taraftarımıza da sesleniyorum. Decoder iptal kampanyası veya boykot yapmayacağız. Fakat bizden sinyal bekleyin. Eğer yaparsak, bu Türk futbol tarihinin en büyük kampanyası olacak.