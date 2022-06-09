SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Anastasios Bakasetas rüzgarı! Milli takım formasıyla döktürdü...

Son dakika: Anastasios Bakasetas rüzgarı! Milli takım formasıyla döktürdü...

09.06.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Uluslar Ligi'nde çıktığı maçlarda takıma katkısını sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs maçına damgasını vurdu.

Son dakika: Anastasios Bakasetas rüzgarı! Milli takım formasıyla döktürdü...
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un kadrosunun başrol oyuncularından birisi olan Bakasetas, etkileyici performansına devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de toplam 43 maça çıkan Yunan oyuncu, 9 gol - 8 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Şampiyonluğa giden yolda takıma en çok katkı veren isimlerden birisi olan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla gollerine devam ediyor. UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Yunanistan, Bakasetas'ın golleriyle liderliğini sürdürüyor.

3 MAÇTA 3 GOL

2022-06-05T202034Z_269902189_UP1EI651KI87E_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-KVX-GRC-REPORT

Trabzonspor ile gösterdiği performansa Yunanistan'da devam eden Bakasetas, Uluslar Ligi'nde 3 maçta 3 gol kaydetti.

KUZEY İRLANDA, KOSOVA VE GÜNEY KIBRIS

2022-06-05T192648Z_2060200081_UP1EI651I0M5E_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-KVX-GRC-REPORT

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kuzey İrlanda, Kosova ve Güney Kıbrıs'a gol atmayı başardı.

8. GOLÜ

2022-06-02T192810Z_2054849932_UP1EI621I2WCZ_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-NIR-GRC-REPORT

Ülkesiyle toplamda 48 maça çıkan Bakasetas, son golüyle birlikte 8'inci golüne ulaştı.

GELECEĞİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

asdljkalsjklkajfs_654654-1646045922

Birçok kulübün ilgisi altında bulunan orta saha oyuncusunun geleceği henüz netleşmedi. Bakasetas, ülkesinde yaptığı açıklamalarda transfer söylentileri için şu sözleri kullanmıştı:

"Transfer konusunda neler olacağını göreceğiz. İyi bir teklif gelirse, kendi sınırlarımı ve ne kadar ileri gidebileceğimi de görmek isterim. Her şeyi zaman gösterecek ve bu konularla pek ilgilenmiyorum"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'dan taraftarına şampiyonluk hediyesi!Trabzonspor'dan taraftarına şampiyonluk hediyesi!
Galatasaray'da stadyumun adı değişiyor!Galatasaray'da stadyumun adı değişiyor!
Yılın transferini Instagram'dan duyurdu!Yılın transferini Instagram'dan duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yunanistan Anastasios Bakasetas son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: Bu akşamdan itibaren...

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: Bu akşamdan itibaren...

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi, tartışmalara noktayı koydu!

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi, tartışmalara noktayı koydu!

TFF, tek adayla seçime gidiyor!

TFF, tek adayla seçime gidiyor!

Dzyuba, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Dzyuba, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular!

Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular!

Rıdvan Yılmaz, yuvadan uçuyor! Yeni rotası...

Rıdvan Yılmaz, yuvadan uçuyor! Yeni rotası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.