Son dakika: Anastasios Bakasetas rüzgarı! Milli takım formasıyla döktürdü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un kadrosunun başrol oyuncularından birisi olan Bakasetas, etkileyici performansına devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de toplam 43 maça çıkan Yunan oyuncu, 9 gol - 8 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Şampiyonluğa giden yolda takıma en çok katkı veren isimlerden birisi olan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla gollerine devam ediyor. UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Yunanistan, Bakasetas'ın golleriyle liderliğini sürdürüyor.

3 MAÇTA 3 GOL

Trabzonspor ile gösterdiği performansa Yunanistan'da devam eden Bakasetas, Uluslar Ligi'nde 3 maçta 3 gol kaydetti.

KUZEY İRLANDA, KOSOVA VE GÜNEY KIBRIS

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kuzey İrlanda, Kosova ve Güney Kıbrıs'a gol atmayı başardı.

8. GOLÜ

Ülkesiyle toplamda 48 maça çıkan Bakasetas, son golüyle birlikte 8'inci golüne ulaştı.

GELECEĞİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Birçok kulübün ilgisi altında bulunan orta saha oyuncusunun geleceği henüz netleşmedi. Bakasetas, ülkesinde yaptığı açıklamalarda transfer söylentileri için şu sözleri kullanmıştı:

"Transfer konusunda neler olacağını göreceğiz. İyi bir teklif gelirse, kendi sınırlarımı ve ne kadar ileri gidebileceğimi de görmek isterim. Her şeyi zaman gösterecek ve bu konularla pek ilgilenmiyorum"

