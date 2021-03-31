SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor'da transfer yasağı kaldırıldı

Antalyaspor'da transfer yasağı kaldırıldı

31.03.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, UEFA Kulüp Lisansı için gereken finansal şartların yerine getirildiğini ve kulübün transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Antalyaspor'da transfer yasağı kaldırıldı

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, UEFA Kulüp Lisansı alınmasına yönelik ihtilaflı dosyaları sonuca bağladıklarını, gerekli tüm finansal şartları bugün itibarı ile yerine getirdiklerini söyledi. Mustafa Yılmaz, Antalyaspor’un 21 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdığını ve 55 yıllık tarihinde kupaya ikinci kez bu çok yaklaştığını kaydetti. 1 ayı henüz geride bırakmış yeni bir yönetim kurulu olarak 13 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra finalist olma mutluluğunun kendilerine nasip olduğunu aktardı.

İŞTE MUSTAFA YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

“Kamuoyunun bildiği gibi Ziraat Türkiye Kupası'nı kentimize getirmemiz halinde önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme onurunu yaşayacağız. Ancak bu gururu yaşayabilmemiz için önümüzde finansal anlamda acil olarak aşmamız gereken sorunlar vardı. Bu kısıtlı süreç içerisinde çok yoğun günler yaşadık. Gecemizi gündüzümüze katarak olağanüstü bir azimle çalıştık. UEFA Kulüp Lisansı alabilmemiz için önümüzde engel olarak duran ihtilaflı dosyalarımızı sonuca bağladık ve gerekli tüm finansal şartları bugün itibarı ile yerine getirdik. Bu durum, UEFA Kulüp Lisansı alabilmemizin yanı sıra transfer engelimizin de kalktığı anlamına gelmektedir.”

Şimdi sıranın finale geldiğini aktaran Mustafa Yılmaz, “Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda. Onların sahadaki performansının bizim çalışmalarımızı taçlandıracağına inanıyorum. Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nı Antalya'mıza getireceğine inancım tamdır. Bugünden sonra kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe, tek vücut olarak final yürüyüşümüz başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yokGökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcı açıklandı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcı açıklandı

Beşiktaş yıldız isme teklif götürdü

Beşiktaş yıldız isme teklif götürdü

TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

Galatasaray'da korona alarmı

Galatasaray'da korona alarmı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

F.Bahçe'de Kenan Karaman sürprizi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Diğer Haberler

Antalyaspor'da transfer yasağı kaldırıldı

Başkan açıkladı! Transfer yasağı kalktı...

Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar'ın son durumu

Antalyaspor'a yıldız isimden kötü haber

Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok

Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok

Antalyaspor'da 1000 puan heyecanı

Antalyaspor'da 1000 puan heyecanı

Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı

Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı

Gökdeniz, 42 günlük gol suskunluğunu bozdu

42 günlük gol suskunluğunu bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.