SON DAKİKA: Antalyaspor maçının yıldızıydı! Gönderiliyor... Taraftardan tepki: Onu satarsak, şampiyonluğu satarız

Yeni sezona Antalyaspor karşısında alınan 1-0 galibiyetle başlayarak moral depolayan Okan Buruk'un öğrencileri son dakikalarda gelen galibiyetle güldü. Sarı-Kırmızılı ekip taraftarlarını 3 puanın yanı sıra transferlerle de oldukça mutlu ederken, son olarak Torreira ve Mertens'i kadrosuna kattığını duyurarak büyük ses getirmişti.

TRANSFER SİNYALİNİ VERDİ!

Bu isimlerin ardından da transferlerin durmayacağının sinayallerini veren Dursun Özbek, "Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

İSPANYOLLAR DUYURDU!

Takıma katılan isimlerin yanında hem gelecek isimlere kaynak oluşturmak, hem de yabancı kontenjanında yer açabilmek adına bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip Marcao ayrılığı ile fazlaca gündem olurken, en az onun kadar ses getirecek bir ayrılık ile bir kez daha gündemde...

SEVILLA 3. KEZ GELDİ!

Marcao ayrılığının ardından Danimarkalı stoper Victor Nelsson da Sarı-Kırmızılı ekibe veda etmeye hazırlanıyor... Son dönemde Galatasaray'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken İspanyol ekibi Sevilla, 23 yaşındaki savunmacıyı renklerine bağlamaya çok yaklaştı. todofichajes.com'un haberine göre; Sevilla'nın futbol direktörü Monchi, Galatasaray'ın kapısını 3. kez Nelsson için çalarken bu transferde mutlu sona oldukça yakın.

SON TEKLİF KABUL EDİLDİ!

İspanyol ekibinin yapmış olduğu ilk iki teklifi kabul etmeyen Galatasaray'ın son yapılan teklife 'tamam' dediği iddia edildi.10 ve 13 milyon euro'luk teklifleri geri çeviren ve duruşundan taviz vermeyen sarı-kırmızılı yönetim, istediğini aldı.

18.5 MİLYON EURO...

Haberde; 18.5 milyon Euro'ya yakın olan son teklifin Galatasaray yönetimine cazip geldiği belirtildi. Galatasaray'a 2021 yılında 7 milyon euro'ya transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı takımda 46 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

ANTALYASPOR KARŞISINDA 90 DAKİKA OYNADI!

Antalyaspor karşısında Okan Buruk'un ilk 11'de sahaya sürdüğü ve yaptığı kritik müdahalelerle maçın iyi isimlerinden olan 23 yaşındaki Danimarkalı'nın ayrılık haberleri taraftar nezdinde hiç de hoş karşılanmış gibi görünmüyor.

"ONU SATARSAK ŞAMPİYONLUĞU SATARIZ"

Sosyal medyada Sevilla haberlerinin yayılmasının ardından bazı taraftarlar "Onu satarsak, şampiyonluğu satarız" derken, bazı taraftarların "Sakın yollamayın şuan Nelsson’un açığını kimse kapatamaz" yorumunda bulundu.



