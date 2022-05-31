Son dakika: Antalyaspor ve Konyaspor'un eski yıldızı Samuel Eto'o'nun başı, kızıyla dertte! "Ölseler de umrumda değil"

Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terleten Samuel Eto'o'nun başı, nafaka problemiyle dertte! Erika Eto'o do Rosario resmi kayıtlara göre Kamerunlu eski futbolcunun kızı. Fakat Eto'o, çocuğuna karşı yasal yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmiyor. Babasının Eto'o olduğunu dört yıl önce kanıtlayan Erika, aradan geçen sürede yaşananların ardından yeni bir hukuk mücadelesi başlattı.

HİÇ NAFAKA ÖDEMEDİ

Mahkeme, Eto'o'nun Erika ve annesine ayda 1400 euro ödemesi gerektiğine karar vermişti. Ancak Eto'o şu ana kadar hiçbir ödeme yapmadı ve ödenmemiş nafakaların toplam miktarı 40 bin euro'ya yaklaştı.

"BU ÇOCUĞA BİR ŞEKER BİLE VERMEDİ"

Anne Adileusa 'Dee Dee' do Rosario, La Vanguardia'ya yaptığı açıklamada Eto'o'dan talep ettiği her şeyi kızı için istediğini vurgulayarak, "Bize hiçbir şey vermedi. Bu çocuğa doğduğu günden beri bir şeker bile almadı. Koca bir sıfır. Mahkeme kararı bile işe yaramadı. Kızım babasız büyüdü ve bu konuda çok üzgün, çünkü Eto'o ona kendisiyle tanışma şansı bile vermedi." dedi.

"ÖLSELER DE UMRUMDA DEĞİL"

Öfkeli anne geçmişte yaşadıkları üzücü bir olaydan da bahsetti. Erika'nın üç buçuk yaşındayken bir ameliyat geçirmek zorunda kaldığını ve bir böbreğinin alındığı söyleyen Adileusa, Eto'o'nun buna da kayıtsız kaldığını itiraf etti.

"Doktorların ebeveynlerin hastalık geçmişini öğrenmesi gerekiyordu. Kızım üç buçuk yaşındaydı. Ortak bir arkadaşımızdan ona ulaşmasını istediğimde aldığım cevap beni yıktı. Bak Dee Dee, ona geçen sefer söylediğimde 'annesinin de çocuğun da ölmesi umrumda değil, beni rahat bırakın' dedi."

