Son dakika: Antrenmanda sakatlandı, gözyaşlarıyla sahadan ayrıldı! Beşiktaş'ta şok...

Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı. Saat 16:00'da başlayan idman 1.5 saat sürerken, taktik ve bireysel programlar uygulandı. Takım toplantısıyla başlayan antrenman, kondisyon hareketleri ile devam etti. Yaklaşık 20 dakika süren 5'e 2 oyunundan sonra taktik bölüme geçen teknik direktör Şenol Güneş, futbolcuları iki ayrı takım halinde çift kalelerde çalıştırdı.

PENALTI ATIŞLARINA GEÇİLDİ

Önce bire bir, ardından ikiye iki antrenmanı yapan futbolcular çift kalede yapılan maçla günün ikinci antrenmanını tamamladı. Çift kale maçın berabere bitmesiyle penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları sonunda Cenk'in takımı galip gelirken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA İDMANI BIRAKTI

Bire bir çalışmada Gedson ile eşleştiği sırada yere düşen Oğuzhan Akgün, omzundan sakatlık geçirerek idmanı yarıda bıraktı. Akgün, gözyaşları içerisinde saha kenarına geldi.

Tedavi süreçleri devam eden Ghezzal, Josef ve Umut antrenmanda yer almadı. Beşiktaş, Antalya kampına 7 Aralık Çarşamba günü yapacağı çift idman ile devam edecek.

