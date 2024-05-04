SON DAKİKA: Arda Güler'in takımı Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya mağlup olmasıyla bitime 4 hafta kala La Liga şampiyonluğunu ilan etti!

LaLiga'nın 34. haftasında Cadiz'i 3-0 mağlup eden Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybını beklerken, Girona Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. bu sonuçla Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

6 GOLLÜ MAÇ

Ev sahibi Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Artem Dovbyk, 65 ve 75. dakikalarda Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti. Barcelona'nın gollerini ise 3. dakikada Andreas Christensen ve 45+1'de Robert Lewandowski attı.

36. KEZ ŞAMPİYON!

Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Barcelona, bitime 4 hafta kala lider Real Madrid'in 14 puan gerisinde kaldı ve Real Madrid, 2023-24 sezonunu LaLiga şampiyonu olarak tamamlamayı garantiledi.

Eflatun-beyazlılar, İspanya'da 36. kez şampiyonluğa ulaştı ve 27 şampiyonluğu bulunan Barcelona ile arasındaki farkı da 9 şampiyonluğa çıkarmış oldu.





