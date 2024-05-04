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  4. SON DAKİKA: Arda Güler'in takımı Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya mağlup olmasıyla bitime 4 hafta kala La Liga şampiyonluğunu ilan etti!

SON DAKİKA: Arda Güler'in takımı Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya mağlup olmasıyla bitime 4 hafta kala La Liga şampiyonluğunu ilan etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 21:36
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Son dakika... İspanya La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Barcelona Girona'ya 4-2 mağlup olurken, Cadiz'i 3-0 ile geçen Real Madrid ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Arda Güler'in takımı Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya mağlup olmasıyla bitime 4 hafta kala La Liga şampiyonluğunu ilan etti!

LaLiga'nın 34. haftasında Cadiz'i 3-0 mağlup eden Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybını beklerken, Girona Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. bu sonuçla Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

6 GOLLÜ MAÇ

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Ev sahibi Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Artem Dovbyk, 65 ve 75. dakikalarda Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti. Barcelona'nın gollerini ise 3. dakikada Andreas Christensen ve 45+1'de Robert Lewandowski attı.

36. KEZ ŞAMPİYON!

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Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Barcelona, bitime 4 hafta kala lider Real Madrid'in 14 puan gerisinde kaldı ve Real Madrid, 2023-24 sezonunu LaLiga şampiyonu olarak tamamlamayı garantiledi.

Eflatun-beyazlılar, İspanya'da 36. kez şampiyonluğa ulaştı ve 27 şampiyonluğu bulunan Barcelona ile arasındaki farkı da 9 şampiyonluğa çıkarmış oldu.

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