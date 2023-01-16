Son dakika: Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia... Fenerbahçe'nin yıldızı ve hocası için olay yorum! 'Artistlikten başka bir şey yapmadı!', 'Jorge Jesus kendini kovurmak istiyor olabilir!'

Son dakika haberleri: Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Maçın ilk yarısını Enner Valencia'nın golüyle 1-0 önde kapatan sarı - lacivertliler, 55'te Kitsiou'nun ayağından kalesinde gördüğü golle şoke oldu ve durum 1-1'e geldi. Gaziantep FK'da Sagal, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu dakikadan sonra sarı - lacivertlilerde Diego Rossi ile Arda Güler oyuna dahil oldu ve sarı - lacivertliler oyunun kontrolünü eline aldı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 2-1'lik üstünlüğe geçen Fenerbahçe, maçı da bu şekilde tamamladı ve lider Galatasaray ile puan farkının açılmasına izin vermedi.

Spor yazarları; Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanındaki futbolunu köşelerinde değerlendirirken, Erman Toroğlu'nun Mert Hakan Yandaş için yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı. İşte yazarların sözleri...

"JESUS DEĞİL, OYUNCULAR YÖNETTİ"

GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Futbolun doğruları ile oyunun gerektirdikleri arasında bir kıvılcım gerekli. Ezberin dışına çıkmayan ve Başkan'dan sürekli transfer isteyen teknik adam aklıyla, başkalaşma bekledik. Çok da bekleriz. Son maçlardaki yenilgileri "yol kazası" veya "olur böyle şeyler" diyerek yorumladık. Antep'te "kazanacağım" diyen bir takım mesajı yoktu. Mental olarak da diplerde oyuncular. Bunu fark edemeyip, çözemeyen de Jesus. Samet Akaydın ilk maçında "büyük takım" oyuncusu gibi sakin ve akıllıydı. Altay ve Ferdi iki pozisyonda oyunun kaderini değiştirdiler. Valencia attığı goller ile "ben buradayım" dedi, yeniden. Bu kez Jesus değil, oyuncular maçı yönetti."

"KENDİNİ KOVDURMAK İSTİYOR OLABİLİR"

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "Takımın üzerinde baskı var ve bu baskıyı kırabilecek yegane isim Arda Güler'ken JJ'nin bu oyuncuyu ısrarla oynatmaması ya menajer problemidir ya da egodur. JJ bunu futbolla anlatamaz. Haaa tabi JJ kendini kovdurmak da istiyor olabilir. Sorun neyse bu hafta bir iki güne çözmek başkanın işi artık. Mutlak surette müdahale şart. Son dakikada Enner yine boş kaleye atamadı. "Maç gitti" derken Enner golü buldu. Fenerbahçe JJ'nin vasatlığına rağmen, final maçı oynayan Antep'e rağmen, kötü bir hakeme rağmen 3 puanı aldı. Hafta içi başkanın müdahalesi-konuşması ile yeniden başlanabilir."

"TAŞLARLA BU KADAR OYNAYAN HOCA GÖRMEDİM"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Sahaya çıkan takım tertibine bakıyorum; uzun zamandır oynamayan Mert Hakan ve Alioski 11'de. Sezon başından beri az az oynayan Emre Mor üstelik orta sahada görevlendirilmiş. Ve de üçlü defansta Arao, Szalai ve takıma yeni gelmiş daha arkadaşlarını tanımayan Samet... Ben Avrupa liglerindeki hiçbir takımda taşlarla bu kadar çok oynayan bir teknik direktör görmedim."

"UMARIM GEREKEN YAPILIR"

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "Arda oyuna girince ve daha önemlisi rakip 10 kişi kalınca Fenerbahçe'nin daha etkili olduğu dakikalar başladı. Attığı gole sevinmeyen Valencia'nın attığı gole bu kez yedek kulübesi pek sevindi! Birisi Jesus'a, "kreatif oyuncu" kullanma kılavuzu vermeli. Sadece koşan, basan, pres yapan oyuncularla ligin sonunu getirmesi zor görünüyor. Bu galibiyet tutunma adına önemli lakin şampiyonluk için yetmez. Transfer sezonunu eksikleri tamamlamak, yaraları sarmak için önemli. Umarım gereken yapılır ve sezonun ikinci yarısında kuvvetli bir Fenerbahçe izleriz."

"VALENCIA CANLANDIRDI"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Dönen toplar, yakalanan pozisyonlar, galibiyet golü, ha geldim ha geleceğim diyordu ki uzatmaların ilk dakikasında Valencia, F.Bahçe'nin umutlarını tekrar canlandırıverdi. F.Bahçe'nin mevcut oyuncuları içinde en meziyetli santrforu tartışmasız Valencia'dır. O galibiyet golünü atacak pek az golcü var. Çaprazdan, dar açıdan tam köşeye vurabilmek, vuruş tekniği açısından herkesin harcı değil."

"GAZI KAÇMIŞ BİLE DENEBİLİR"

REHA KAPSAL/FOTOMAÇ: "Sarı-lacivertliler için bir önemli konu da Dünya Kupası öncesi güçlü oyunu sergileyememeleri kadar saha içi disiplinlerinin de kaybolması. Eski havaları, enerjileri yok. Hatta gazı kaçmış bile denebilir. Böylesine zor bir deplasmanda, çok iyi oynanmadan alınan galibiyet takımın moralini, özgüvenini yeniden kazanması için önemli. Jesus'un takımın hem mental hem teknik taktik sorunlarını çözmesi gerekir. Onun sergileyeceği bu beceri ve performans, takımın şampiyonluk yarışında olup olmayacağını gösterecektir. Teknik adamlıkta işler iyi giderken değil kötü giderken strateji belirlemek çok önemlidir."

"ARTİSTLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI"

ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Arda Güler bildiğin farklı, Fenerbahçe'nin oyun şeklini değiştirdi. Saha içinde oynarken bu çocuğa dalan rakibi de duman edecek hakem. Crespo hiçbir şey yapmadı. Artık Jorge Jesus da bazı şeyleri görecek. Fenerbahçe dün ipten döndü. Şöyle bir yarım saat izlediğin zaman 'Bu Fenerbahçe'den bir şey olmaz' dersin. 1-0 öndeyken de oynamıyordu Fenerbahçe. Sana 1-0 öndeyken topu götürecek adamın var mı? Arda Güler. Arda Güler iyi yerlerden top almaya başladı. Arkadaşları da ona topu veriyorlar çünkü daha iyi kullanabileceğini biliyorlar. Arda, arkadaşlarının da güvenini kazanmış. Fenerbahçe, Arda Güler'i oyuna almasaydı işi çok zordu. Biyonik bir adam gibi Ferdi. Tamam Ferdi'n var da iyi bir şeylerin de olacak. Adama yardımcı olacak futbolcuların da olacak. Mert Hakan konuşmaktan, artistlik yapmaktan başka bir şey yapmadı."

