Son dakika: Arda Turan'dan manidar paylaşım: "Gidiyorum..."

Son dakika: Galatasaray'da sular durulmuyor! Yıllık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia zorunlu olarak seçime gitme durumunda kalmıştı. Bu olayların ardından Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. İşte detaylar...

Galatasaray'a 5 Ağustos 2020 yılında Barcelona'dan bonservisiyle transfer olan Arda Turan, paylaşımıyla gündem oldu.

"UZUN İNCE BİR YOLDAYIM"

35 yaşındaki futbolcu; Instagram hesabından, sözleri Aşık Veysel'e ait olan Tarkan'ın seslendirdiği "Uzun ince bir yoldayım" türküsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden videolu bir paylaşım yaptı.

"GALATASARAY'DAN AYRILIYOR"

Arda Turan'ın paylaştığı videoda "İki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece" sözlerinin yer alması, sosyal medyada 'Galatasaray'dan ayrılıyor' şeklinde yorumlandı.

Galatasaray ile sözleşmesini sezon başında yenileyen Arda Turan'ın kontratının bitimine 3 ay kaldı.

