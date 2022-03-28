SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Arda Turan'dan manidar paylaşım: "Gidiyorum..."

Son dakika: Arda Turan'dan manidar paylaşım: "Gidiyorum..."

28.03.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray kaptanı Arda Turan, flaş bir paylaşım yaptı. Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Instagram hikayesine attığı videoyla gündem oldu. Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı, 'ayrılık' iddialarını da beraberinde getirdi.

Son dakika: Arda Turan'dan manidar paylaşım: "Gidiyorum..."
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika: Galatasaray'da sular durulmuyor! Yıllık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia zorunlu olarak seçime gitme durumunda kalmıştı. Bu olayların ardından Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay yarattı. İşte detaylar...

Galatasaray'a 5 Ağustos 2020 yılında Barcelona'dan bonservisiyle transfer olan Arda Turan, paylaşımıyla gündem oldu.

"UZUN İNCE BİR YOLDAYIM"

aRDA

35 yaşındaki futbolcu; Instagram hesabından, sözleri Aşık Veysel'e ait olan Tarkan'ın seslendirdiği "Uzun ince bir yoldayım" türküsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden videolu bir paylaşım yaptı.

"GALATASARAY'DAN AYRILIYOR"

Arda Turan'ın paylaştığı videoda "İki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece" sözlerinin yer alması, sosyal medyada 'Galatasaray'dan ayrılıyor' şeklinde yorumlandı.

Galatasaray ile sözleşmesini sezon başında yenileyen Arda Turan'ın kontratının bitimine 3 ay kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da kongre sonrası flaş yorum: "Burak Elmas'ı Fatih Terim gönderdi!"Galatasaray'da kongre sonrası flaş yorum: "Burak Elmas'ı Fatih Terim gönderdi!"
Burak Elmas açıkladı: "Anlaşmaya vardık!"Burak Elmas açıkladı: "Anlaşmaya vardık!"
Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Galatasaray, Gedson'un intikamını Pjanic'le istiyor!

Galatasaray, Gedson'un intikamını Pjanic'le istiyor!

Galatasaray'da şok! İki yıldız birden gidiyor...

Galatasaray'da şok! İki yıldız birden gidiyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.