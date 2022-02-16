Son dakika: Arda Turan futbolu bırakıyor mu? Verdiği cevap herkesi şaşırttı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu değerlendiren Turan, "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlanırız" ifadelerini kullandı. Bir basın mensubunun 'Futbolu ne zaman bırakacaksınız?' sorusuna verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu.

"FATİH TERİM HOCA'YLA KONUŞURUM"

Futbolu bırakma sorusuna samimi bir cevap veren Arda Turan, "Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih Terim hoca'yla konuşurum. Kulübümle istişare ederim ve danışıp karar veririm. Bunlar önemli kararlar." ifadelerini kullandı. Arda'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.



