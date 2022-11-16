Son dakika: Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kendisi açıklamıştı

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok kez açıklamalarda bulunan Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor. Teknik direktörlük için çok çalışan ve bu konuda eğitimler alan Arda'nın adı Ümraniyespor ile anılıyor.

"EKİBİM BİLE HAZIR"

Arda Turan, katıldığı programlarda, teknik direktörlük için ekibinin bile hazır olduğunu vurgulamıştı. Bu göreve talip olduğunu defalarca dile getiren Arda'nın adı Ümraniyespor ile geçti.

"ANLAŞMAK ÜZERELER"

Beyaz TV'de çıkan habere göre, Arda Turan, Ümraniyespor ile anlaşmak üzere. İlk teknik direktörlük deneyimine soyunmaya hazırlanan Arda'dan bu konuyla ilgili henüz bir yalanlama yapmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

