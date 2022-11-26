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Son dakika: Avustralya'dan çok kritik galibiyet! Tunus'un umutları eriyor...

26.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nun ikinci haftasında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Avustralya oldu. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Avustralya'dan çok kritik galibiyet! Tunus'un umutları eriyor...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor. En çok merak edilen gruplardan biri olan D Grubu'nun ikinci haftasında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Avustralya oldu.

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Al Janoub Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Avustralya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mitchell Duke kaydetti.

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Bu skorun ardından Avustralya, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 2. sırada yer aldı. Grupta ilk kez yenilen Tunus ise 1 puanla son sırada yer buldu.

Avustralya, grubun gelecek maçında 30 Kasım Çarşamba günü Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Tunus ise Fransa ile kozlarını paylaşacak.

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