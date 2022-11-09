Son dakika: Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye bir türlü alamadığı dünya yıldızını Galatasaray transfer ediyor!

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan forma satışlarını adeta patlatacak bir transfer hamlesi geldi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı dönemde almak istediği fakat hem kulübün hem de Hazard'ın istemediği transfer için düğmeye basıldı.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Real Madrid'e transfer olduğu günden beri forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kariyerinin son dönemlerini oynayan Hazard, ilk 11'de forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak için menajerine talimat verdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray, Real Madrid ile ilişkilerini kullanarak Hazard'ı kiralamanın peşinde olduğu öğrenildi. Maaşının bir kısmını karşılamaya hazır olan sarı-kırmızılılar Hazard'ı devre arasında renklerine bağlayarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.



