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  4. Son dakika: Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye bir türlü alamadığı dünya yıldızını Galatasaray transfer ediyor!

Son dakika: Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye bir türlü alamadığı dünya yıldızını Galatasaray transfer ediyor!

09.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray yılın transferini yapmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin hayalini kurduğu yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılılar devre arasında bitirmenin planlarını yapıyor. Real Madrid'de forma şansı bulamayan Eden Hazard ile ilgili girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da görüşmeler başladı. 2011 yılında Aziz Yıldırım'ın uğruna servetler önerdiği Hazard bir türlü ikna edilememiş ve Fenerbahçe'ye gelmemişti.

Son dakika: Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye bir türlü alamadığı dünya yıldızını Galatasaray transfer ediyor!
Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: Galatasaray'dan forma satışlarını adeta patlatacak bir transfer hamlesi geldi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı dönemde almak istediği fakat hem kulübün hem de Hazard'ın istemediği transfer için düğmeye basıldı.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

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Real Madrid'e transfer olduğu günden beri forma şansı bulmakta zorlanan Belçikalı oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kariyerinin son dönemlerini oynayan Hazard, ilk 11'de forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak için menajerine talimat verdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

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Galatasaray, Real Madrid ile ilişkilerini kullanarak Hazard'ı kiralamanın peşinde olduğu öğrenildi. Maaşının bir kısmını karşılamaya hazır olan sarı-kırmızılılar Hazard'ı devre arasında renklerine bağlayarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor.


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