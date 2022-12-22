Son dakika: Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a Keçiörengücü karşısında turu getirdi! Son dakikalarda gol geldi...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi. Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'ndan sonra ilk resmi maçına çıkan sarı - kırmızılılarda taraftarlar; karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Galatasaray, bu skorun ardından Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Keçiörengücü ise turnuvaya veda etti.

SEFEROVIC, PENALTIYI KAÇIRDI!

Karşılaşmanın 40. dakikasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Torreira, müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına müsabakaya ilk 11'de başlayan santrfor oyuncusu Haris Seferovic geçti. İsviçreli futbolcunun vuruşu direkten döndü. Dönen top, yeniden Seferovic'in önüne düştü. Deneyimli futbolcu tekrar hamle yaptı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı ve Galatasaray penaltıdan yararlanamamış oldu.

EMİN BAYRAM DİREĞE TAKILDI

Müsabakanın 75. dakikasında Galatasaray bir korner kazandı. Midtsjö'nün kullandığı köşe vuruşunda iki kişi arasından iyi yükselen Emin Bayram'ın kafası, iki direğin birleştiği yerden döndü.

GOMIS SAHNEYE ÇIKTI

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran sarı - kırmızılılar aradığı golü 82. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye çevirdiği topu Bafetimbi Gomis tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakada başka gol olmadı.

ICARDI VE OLIVEIRA TRİBÜNDE

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira, karşılaşmada forma giyemedi. İki futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.

