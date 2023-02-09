SON DAKİKA | Tüm Türkiye'de okullara verilen ara uzatıldı! Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer duyurdu...

Son dakika: Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Türkiye genelindeki okullarda eğitim 13 Şubat'a kadar ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yeni açıklamada tatil süresinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | OKULLARIN TATİL SÜRESİ UZATILDI

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tüm Türkiye’deki gönüllü öğretmenlerimiz zaten burada da görüyorsunuz. Balıkesir’deki öğretmenlerimiz burada. On binlerce öğretmenimiz sahada dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye’de 71 ildeki 13 Şubat’a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 71 ilde 20 Şubat itibariyle eğitim öğretim başlayacak."

