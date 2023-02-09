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  4. SON DAKİKA | Tüm Türkiye'de okullara verilen ara uzatıldı! Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer duyurdu...

SON DAKİKA | Tüm Türkiye'de okullara verilen ara uzatıldı! Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer duyurdu...

09.02.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Depremden yoğun şekilde etkilenen illerimizin dışında kalan şehirlerde de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı son dakika açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi. ​

SON DAKİKA | Tüm Türkiye'de okullara verilen ara uzatıldı! Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer duyurdu...

Son dakika: Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Türkiye genelindeki okullarda eğitim 13 Şubat'a kadar ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yeni açıklamada tatil süresinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | OKULLARIN TATİL SÜRESİ UZATILDI

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tüm Türkiye’deki gönüllü öğretmenlerimiz zaten burada da görüyorsunuz. Balıkesir’deki öğretmenlerimiz burada. On binlerce öğretmenimiz sahada dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye’de 71 ildeki 13 Şubat’a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 71 ilde 20 Şubat itibariyle eğitim öğretim başlayacak."

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