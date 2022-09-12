Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yeni atanan öğretmenler bu haberi bekliyordu: 'Bugün tamamlanacak'

Son dakika haberi: Yeni atanan öğretmenleri heyecanlandıran gelişme! Güvenlik soruşturmasında sona gelindi. Devam edenlerin ise bugün tamamlanacağı bilgisine Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yer verdi.

Soylu, Twitter gönderisinde "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

