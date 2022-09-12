EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yeni atanan öğretmenler bu haberi bekliyordu: 'Bugün tamamlanacak'

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yeni atanan öğretmenler bu haberi bekliyordu: 'Bugün tamamlanacak'

12.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerle ilgili son gelişmeyi duyurdu. Binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren açıklamasında Bakan Soylu, güvenlik soruşturmasıyla ilgili son durumu bildirdi.

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yeni atanan öğretmenler bu haberi bekliyordu: 'Bugün tamamlanacak'

Son dakika haberi: Yeni atanan öğretmenleri heyecanlandıran gelişme! Güvenlik soruşturmasında sona gelindi. Devam edenlerin ise bugün tamamlanacağı bilgisine Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yer verdi.

Soylu, Twitter gönderisinde "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayınCumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın
Asır eş anlamlısı nedir?Asır eş anlamlısı nedir?
Aktif metaller hangileridir? Aktif metaller hangileridir?
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu öğretmen atama dolar dün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

İlginizi Çekebilir

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Görenler anlam veremedi! 300 metrede tamamen çıplak...

Görenler anlam veremedi! 300 metrede tamamen çıplak...

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.