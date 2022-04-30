Son dakika: Balotelli ve Haaland'ın menajeri Mino Raiola hayatını kaybetti! İstanbul'a da gelmişti... Mino Raiola kimdir?

Son dakika haberine göre dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın hayatını kaybetti. Raiola, Adana Demirspor forması giyen Balotelli'nin Dortmund takımında oynayan Haaland'ın ve PSG'nin İtalyan kalecisi Donnarumma'nın menajerliğini yapıyordu.

Ünlü menajer, 12 Ocak günü hastaneye kaldırılmış ancak yapılan açıklamada bu durumun rutin kontroller olduğu belirtilmişti.

Akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan 54 yaşındaki Raiola, hayata gözlerini yumdu.

???? Mino Raiola'nın menajerliğini yaptığı bazı isimler;



???????? Mario Balotelli

???????? Matthijs de Ligt

???????? Gianluigi Donnarumma

???????? Erling Haaland

???????? Zlatan Ibrahimović

???????? Romelu Lukaku

???????? Blaise Matuidi

???????? Paul Pogba

???????? Marco Verratti pic.twitter.com/CTSwTR0tI1 — Mynet Spor (@mynetspor) April 30, 2022

DAHA ÖNCE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bugün verdiği yaşam savaşına yenik düşen Raiola'nın daha önce de öldüğü iddia edilmiş ancak ünlü menajer Twitter'dan yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı. Yapılan açıklamada; "Beni 4 ayda ikinci kez öldürdüler ve anlaşılan o ki beni yeniden diriltme yeteneğine de sahipler." ifadeleri kullanılmıştı.

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Mino Raiola, Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferi için Türkiye'ye gelerek başkan Murat Sancak ile görüşmüştü. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Balotelli, Adana Demirspor'a imzayı atmıştı.

