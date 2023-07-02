SON DAKİKA: Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler için ikinci açıklama! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer temasları da hız kesmeden devam ederken takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında şüphesiz genç yıldız Arda Güler geliyor.

Performansıyla dev kulüpleri peşine takan 18 yaşındaki süper yıldızın peşinde olan kulüplerden biri de İspanyol devi Barcelona olurken Katalan ekibinden Güler için geçtiğimiz günlerde ilk resmi açıklama da gelirken, Barcelona Başkanı Joan Laporta yıldız isim için ikinci kez açıklamada bulundu.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Joan Laporta, transfer ile ilgili gelen soruya, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

BARCELONA'NIN TEKLİFİ

Teklife göre Barcelona’ya transfer olacak Arda Güler 2023-24 sezonunu kiralık olarak Fenerbahçe'de tamamlayacak. Böylece hem Ali Koç'un dileği gerçekleşecek hem de Arda bir sene daha tecrübe kazanacak. 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ise iki sezona yayılacak taksitlerle ödenecek. Sarı-lacivertliler ise öncelikle parayı peşin ve tek parça olarak istiyor. Ayrıca sonraki satışından pay maddesi talep ediyor.



