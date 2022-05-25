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  4. Son dakika: Barcelona Başkanı Laporta'dan PSG'ye çok ağır sözler! "Köleliğe razı oluyorlar!"

Son dakika: Barcelona Başkanı Laporta'dan PSG'ye çok ağır sözler! "Köleliğe razı oluyorlar!"

25.05.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda sular durulmuyor! Geride bıraktığımız sezonun başında Lionel Messi ve Sergio Ramos'u kadrosuna katan PSG, Real Madrid ile anlaşma noktasına gelen Kylian Mbappe'yi de takımda tutmuş ve sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı. Bu gelişmeler sonrasında Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan çok ağır sözler geldi.

Son dakika: Barcelona Başkanı Laporta'dan PSG'ye çok ağır sözler! "Köleliğe razı oluyorlar!"
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmeyip, PSG ile sözleşme imzalamasının yankıları devam ediyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fransız devi için çok ağır ifadeler kullandı.

"PARA İÇİN KÖLELİĞE RAZI OLUYORLAR"

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PSG ile sözleşme imzalayan futbolcuları kölelikle itham eden Laporta, "PSG'ye transfer olan ve özellikle uzun vadeli sözleşme imzalayan futbolcular, para için köleliğe razı olanlardır. Mbappe'nin PSG'de kalmasını sağlayan sözleşme, futbolun geleceği açısından üzücü. Size arkadan fon sağlayan bir devletiniz olduğunda böyle oluyor. Oyuncular parayla kaçırılıyor." şeklinde konuştu.

"TÜM İLKELERE AYKIRI"

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Paris Saint Germain ve Manchester City'nin transfer piyasasını bozduğunu belirten Laporta, "Bu, Avrupa Birliği'ndeki tüm ilkelere aykırı bir hareket. City ve PSG gibi kulüpler piyasayı bozuyor. Ayrıca arkadan yenileri de geliyor. Bizim gibi üyelerine ait kulüplerin yönetilmesi çok zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

MESSİ, MBAPPE VE NEYMAR'A

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Laporta'nın bu açıklamalarının sezon başında PSG'ye giden Lionel Messi, Real Madrid'e transfer olmaktan vazgeçen Kylian Mbappe ve Barcelona'dan 222 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devinin yolunu tutan Neymar'a yönelik olduğu ifade edildi.

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