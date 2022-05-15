Son dakika: Barcelona'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'nın eski futbolcusu Maximiliano Rolon'un geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. Sport'ta yer alan habere göre; Maximiliano Rolon, Arjantin'de geçirdiği trafik kazası sonrası kardeşi ile birlikte hayata gözlerini yumdu.
2010-2016 yılları arasında Barcelona altyapısında top koşturan Rolon, Al Diwaniya'dan ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşma sağlamadı.
Arjantin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç oyuncunun yanında ise ikiz kardeşi Ariel'in de olduğu belirtildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum