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  4. Son dakika: Barcelona'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti!

Son dakika: Barcelona'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti!

15.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona, üzücü bir haberle sarsıldı. Barcelona'nın eski futbolcusu Maximiliano Rolon'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Son dakika: Barcelona'nın eski futbolcusu hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'nın eski futbolcusu Maximiliano Rolon'un geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. Sport'ta yer alan habere göre; Maximiliano Rolon, Arjantin'de geçirdiği trafik kazası sonrası kardeşi ile birlikte hayata gözlerini yumdu.

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2010-2016 yılları arasında Barcelona altyapısında top koşturan Rolon, Al Diwaniya'dan ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşma sağlamadı.

Arjantin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç oyuncunun yanında ise ikiz kardeşi Ariel'in de olduğu belirtildi.


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