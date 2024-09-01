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  4. SON DAKİKA: Başakşehir'den muhteşem geri dönüş! Turuncu-Lacivertliler 18 dakikada 4 gol attı Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

SON DAKİKA: Başakşehir'den muhteşem geri dönüş! Turuncu-Lacivertliler 18 dakikada 4 gol attı Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.09.2024 21:22
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Süper Lİg'in 4. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Antalyaspor'u konuk etti. 7 golün atıldığı mücadelede Başakşehir rakibini 5-2 mağlup etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Başakşehir'den muhteşem geri dönüş! Turuncu-Lacivertliler 18 dakikada 4 gol attı Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor deplasmanda 2-0 öne geçti ama Başakşehir maçı 5-2 kazandı.

Antalyaspor'un gollerini 2. ve 41. dakikada Sam Larsson kaydetti.

18 DAKİKADA 4 GOL!

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Başakşehir'in golleri 43. dakikada Joao Figueiredo, 62. dakikada Deniz Türüç, 64,72 ve 80. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Antalyaspor 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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Antalyaspor Başakşehir
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