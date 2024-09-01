SON DAKİKA: Başakşehir'den muhteşem geri dönüş! Turuncu-Lacivertliler 18 dakikada 4 gol attı Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor deplasmanda 2-0 öne geçti ama Başakşehir maçı 5-2 kazandı.
Antalyaspor'un gollerini 2. ve 41. dakikada Sam Larsson kaydetti.
Başakşehir'in golleri 43. dakikada Joao Figueiredo, 62. dakikada Deniz Türüç, 64,72 ve 80. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 7'ye yükseltti. Antalyaspor 4 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Başakşehir, Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.