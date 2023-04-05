Son dakika: Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir yine Galatasaray'ı hedef aldı! Bu kez 'Aşkın Olayım' şarkısı ve Mauro Icardi...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf Başakşehir oldu. Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden turuncu - lacivertli ekip, yarı finale yükseldi.

Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den flaş bir paylaşım geldi.

Eda Tekdemir; sarı - kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin gol müziği olan 'Aşkın Olayım' şarkısıyla Instagram'dan hikaye paylaştı.

Tekdemir'in videodaki mimikleri ve tepkileri Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Ayrıca Eda Tekdemir'in paylaşımında Başakşehir'in simgesi olan baykuş da yer aldı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Eda Tekdemir, daha önce de Galatasaray'a gönderme yapmıştı. Tekdemir, Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiği maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı;

"KESER DÖNER SAP DÖNER"

“Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola.”

"BİR TANESİ CEVAP YAZAMADI"

“Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya, reelde aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler. Benden bilet dilenen, camia için çırpınan, onu bunu tanıyım modunda gezen tipler var ya. Bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum.”

"GALATASARAY'IN TEK RAKİBİ BİZMİŞİZ"

“Bu saatten sonra Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Beşiktaş ya da Fenerbahçe'dir."

