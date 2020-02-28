SON DAKİKA - Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu

Kopenhag bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayarak başladı. Danimarka ekibi 2. eleme turunda The New Saints’i eleyerek 3. turda Kızılyıldız karşılaştı. Kopenhag bu turda rakibine elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Play-off’ta Riga’yı geçerek gruplara kalan Kopenhag, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Malmö ve Lugano ile eşleşti. Grubu 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp topladığı 9 puanla Malmö’nün ardından ikinci sırada yer aldı ve son 32 turuna yükseldi. Bu turda Celtic ile eşleşen Danimarka temsilcisi, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldı, rövanşta ise deplasmanda rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Danimarka Ligi’nde bu sezon 22 maça çıkan Kopenhag, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kopenhag ligde 38 gol kaydederken kalesinde 24 gol gördü.

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic’i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu.

KOPENHAG TAKIMININ DEĞERİ 47 MİLYON EURO

Takımı Norveçli teknik adam Stale Solbakken çalıştırıyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Kopenhag’ın kadro değeri 47 milyon Euro. Takımın en değerli futbolcuları olan Viktor Fischer ve Mohammed Daramy’in ise piyasa değerleri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KOPENHAG'DA TANIDIK BİR İSİM: DAME NDOYE

Kopenhag’ta en gol futbolcular ise Pieros Sotiriou ile Dame N’Doye. Bu sezon 29 maça çıkan Sotiriou 13 gol kaydederken, 18 müsabakada görev alan N’Doye ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Dame N’Doye bir dönem Trabzonspor forması da giymişti.

Kopenhag müsabakalarını 38 bin kapasiteli Parken Stadyumu’nda oynuyor. Kopenhag tarihinde ligde 13 kez şampiyon olurken, 8 kez Danimarka Kupa’sını müzesine götürdü. 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile B Grubu’nda yer alan Kopenhag, İstanbul’da sarı-kırmızılı ekibe 3-1 yenilirken, evinde ise 1-0 galip gelmişti.

BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir, Kopenhag ile ilk maçını 12 Mart'ta İstanbul'da, rövanşı ise 19 Mart'ta Kopenhag'ta oynayacak.

OKAN BURUK'TAN KOPENHAG YORUMU

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, son 16 turundaki Kopenhag eşleşmesiyle ilgili konuştu. Buruk, "Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. UEFA Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine ikinci maçı orada oynayacağız. İki taraf açısından da memnun olunan bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü daha etkili ekipler vardı. Ben iyi bir kura olduğunu düşünüyorum. Buraya gelen her takım çok iyi takımdır" ifadelerini kullandı.