SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. SON DAKİKA - Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu

SON DAKİKA - Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 28.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'u uzatmalarda 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdıran Başakşehir'in rakibi Danimarka takımı Kopenhag oldu. Başakşehir, Kopenhag ile ilk maçını 12 Mart'ta İstanbul'da, rövanşı ise 19 Mart'ta Kopenhag'ta oynayacak.

SON DAKİKA - Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KOPENHAG'I YAKINDAN TANIYALIM

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic’i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kopenhag bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayarak başladı. Danimarka ekibi 2. eleme turunda The New Saints’i eleyerek 3. turda Kızılyıldız karşılaştı. Kopenhag bu turda rakibine elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Play-off’ta Riga’yı geçerek gruplara kalan Kopenhag, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Malmö ve Lugano ile eşleşti. Grubu 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp topladığı 9 puanla Malmö’nün ardından ikinci sırada yer aldı ve son 32 turuna yükseldi. Bu turda Celtic ile eşleşen Danimarka temsilcisi, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldı, rövanşta ise deplasmanda rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna çıktı.
Danimarka Ligi’nde bu sezon 22 maça çıkan Kopenhag, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kopenhag ligde 38 gol kaydederken kalesinde 24 gol gördü.

KOPENHAG TAKIMININ DEĞERİ 47 MİLYON EURO

Takımı Norveçli teknik adam Stale Solbakken çalıştırıyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Kopenhag’ın kadro değeri 47 milyon Euro. Takımın en değerli futbolcuları olan Viktor Fischer ve Mohammed Daramy’in ise piyasa değerleri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kopenhag

KOPENHAG'DA TANIDIK BİR İSİM: DAME NDOYE

Kopenhag’ta en gol futbolcular ise Pieros Sotiriou ile Dame N’Doye. Bu sezon 29 maça çıkan Sotiriou 13 gol kaydederken, 18 müsabakada görev alan N’Doye ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Dame N’Doye bir dönem Trabzonspor forması da giymişti.

Kopenhag müsabakalarını 38 bin kapasiteli Parken Stadyumu’nda oynuyor. Kopenhag tarihinde ligde 13 kez şampiyon olurken, 8 kez Danimarka Kupa’sını müzesine götürdü. 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile B Grubu’nda yer alan Kopenhag, İstanbul’da sarı-kırmızılı ekibe 3-1 yenilirken, evinde ise 1-0 galip gelmişti.

BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir, Kopenhag ile ilk maçını 12 Mart'ta İstanbul'da, rövanşı ise 19 Mart'ta Kopenhag'ta oynayacak.

OKAN BURUK'TAN KOPENHAG YORUMU

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, son 16 turundaki Kopenhag eşleşmesiyle ilgili konuştu. Buruk, "Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. UEFA Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine ikinci maçı orada oynayacağız. İki taraf açısından da memnun olunan bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü daha etkili ekipler vardı. Ben iyi bir kura olduğunu düşünüyorum. Buraya gelen her takım çok iyi takımdır" ifadelerini kullandı.

ER3Ok2rWAAAtzkA

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

BAŞAKŞEHİR (TÜRKİYE) - Kopenhag (Danimarka)
Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)
Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)
Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)
Salzburg (Avusturya) / Eintracht Frankfurt (Almanya) eşleşmesinin galibi - Basel (İsviçre)
LASK Linz (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)

SALZBURG-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT 20.00'DE

Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün saat 20.00'de oynanacak Salzburg-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının galibi Basel ile karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza ettiği düşünülen taş sandık bulundu
Avrupa Ligi'ne damga vuran maçAvrupa Ligi'ne damga vuran maç
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir UEFA Avrupa Ligi sporting lizbon kura çekimi

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

Ünlü futbolcudan yürek yakan mesaj

Ünlü futbolcudan yürek yakan mesaj

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

''Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık''

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

'Fatih Terim istifa etmişti'

'Fatih Terim istifa etmişti'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Braga'yı Hagi'nin asisti yıktı

Braga'yı Hagi'nin asisti yıktı

CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir

CANLI YAYIN | Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir

Okuyucu Yorumları 17 yorum
sevilla ve bayer münih hariç hepsi olur.. böyle bir acı günde ufakta olsa içimizi sevindirdi..
@bulut_han bayern munihin ne işi var uefada
M.United-Sevilla-İnter dısındaki her rakibi eleme potansiyeline sahip basaksehir
rakiplere bak şampiyonlar ligi seviyesinde çoğu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA - Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu

Başakşehir'in rakibi belli oldu

Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

Emanuel Ferro: İki maça baktığımızda turu hak eden takım bizdik

''Turu hak eden takım bizdik''

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç! Tam 6 gol atıldı

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç

ÖZET | Başakşehir-Sporting Lizbon maç sonucu: 4-1 (UEFA Avrupa Ligi)

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

CANLI YAYIN | Başakşehir - Sporting Lizbon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.