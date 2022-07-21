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Son dakika: Başakşehir son 10 dakikada golü buldu, Maccabi Netanya ile berabere kaldı!

21.07.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Başakşehir, turu İsrail'de oynanacak olan rövanşa bırakmış oldu. Maçta birçok pozisyona giren turuncu - lacivertliler, bitime 9 dakika kala aradığı golü Patryk Szysz ile buldu.

Son dakika: Başakşehir son 10 dakikada golü buldu, Maccabi Netanya ile berabere kaldı!

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk etti. Başakşehir'in birçok pozisyona girdiği, 90 dakikası büyük bir mücadeleye ve tempolu bir oyuna sahne olan karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lık eşitlikle bitti.

Konuk ekibin golünü 2. dakikada Itzhak kaydetti. Başakşehir'e beraberliği getiren sayı ise 81. dakikada Patryk Szysz'dan geldi.

Maccabi Netanya'da Galabov, 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA

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Eşleşmenin rövanş müsabakası 28 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.45'te Netanya Stadyumu'nda oynanacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BIGLIA HAMLESİ

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Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.

Emre Belözoğlu yeni transferlerden yalnızca Biglia'ya ilk 11'inde şans verirken, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

Deneyimli oyuncu Biglia, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın diğer yeni transferleri Mounir Chouiar, Patryk Szysz ve Ahmed Touba ise yedekler arasında yer aldı.

MACCABI TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ

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İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya İstanbul deplasmanında taraftarları destek verdi.

İsrailli taraftarlar, kale arkası tribününde kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.

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