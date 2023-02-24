Son dakika: Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte tüm eşleşmeler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Temsilcilerimiz; Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in yer aldığı kura çekiminde tüm eşleşmeler belli oldu.
Fiorentina - Sivasspor
Gent-Başakşehir
AEK Larnaca - West Ham United
Lazio - AZ Alkmaar
Lech Poznan - Djurgarden
Basel - Slovan Bratislava
Sheriff Tiraspol - Nice
Anderlecht - Villarreal
Ligde gösterdiği performansın dışında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bambaşka bir futbol ortaya koyan Sivasspor, G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla lider tamamlamıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nu da bir diğer temsilcimiz Başakşehir lider tamamladı. Grupta oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri son 16 turuna yükselme hakkı elde etmişti.
Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.