Son dakika: Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte tüm eşleşmeler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Temsilcilerimiz; Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in yer aldığı kura çekiminde tüm eşleşmeler belli oldu.

İŞTE RAKİPLERİMİZ

Fiorentina - Sivasspor

Gent-Başakşehir

TÜM EŞLEŞMELER

AEK Larnaca - West Ham United

Lazio - AZ Alkmaar

Lech Poznan - Djurgarden

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - Nice

Anderlecht - Villarreal

SİVASSPOR ZİRVEDEYDİ

Ligde gösterdiği performansın dışında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bambaşka bir futbol ortaya koyan Sivasspor, G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla lider tamamlamıştı.

BAŞAKŞEHİR DE LİDER TAMAMLADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nu da bir diğer temsilcimiz Başakşehir lider tamamladı. Grupta oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri son 16 turuna yükselme hakkı elde etmişti.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

