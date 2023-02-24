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Son dakika: Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte tüm eşleşmeler...

24.02.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor ile A Grubu'nda zirvede yer alan Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Ülkemizden iki takımın mücadele edeceği Konferans Ligi'nde tüm eşleşmeler şu şekilde...

Son dakika: Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte tüm eşleşmeler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Temsilcilerimiz; Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in yer aldığı kura çekiminde tüm eşleşmeler belli oldu.

İŞTE RAKİPLERİMİZ

Fiorentina - Sivasspor

Gent-Başakşehir

TÜM EŞLEŞMELER

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AEK Larnaca - West Ham United

Lazio - AZ Alkmaar

Lech Poznan - Djurgarden

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - Nice

Anderlecht - Villarreal

SİVASSPOR ZİRVEDEYDİ

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Ligde gösterdiği performansın dışında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bambaşka bir futbol ortaya koyan Sivasspor, G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla lider tamamlamıştı.

BAŞAKŞEHİR DE LİDER TAMAMLADI

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nu da bir diğer temsilcimiz Başakşehir lider tamamladı. Grupta oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri son 16 turuna yükselme hakkı elde etmişti.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

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Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

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