SON DAKİKA: Bekle bizi Almanya! Ay-Yıldızlılar ikinci yarı açıldı... A Milli Takımımız Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024 biletini kaptı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Konya'da Letonya'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arnavutluk'tan Enea Jorgi yönetti. Jorgi’nin yardımcılıklarını ise Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlendi.
Mücadele Ay-Yıldızlılar'ın ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 tamamlanırken, A Milli Takımımız D Grubu'ndaki puanını 16'ya yükselterek Almanya biletini kaptı.
Mücadelenin ilk düdüğünün ardından kontrolü ele alan milli takım henüz 3. dakikada Abdülkerim'le kaleyi denedi, ancak top üstten auta gitti.
Hakan, kullandığı serbest vuruşta Samet'e doğru uzun oynadı. Samet'in ceza sahasına çevirdiği topa Cenk, uygun pozisyonda vuruşunu yapmasına rağmen top kaleyi bulmadı.
Dakikalar 21'i gösterirken ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında Yunus topu önüne aldı ve Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti, ancak golümüz ofsayt nedeniyle iptal edildi.
25'inci dakikada gole çok yaklaştık. Kerem'in ortasında savunma topu ıska geçti. Top Yunus Akgün'ün önünde kalırken yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.
Milli takımımızda sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kafa vuruşuna iyi yükselen Abdülkerim, iyi bir vuruş yapmasına rağmen direğe takıldı.
İlk yarıda golü ofsayta takılan Yunus Akgün 58. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yunus, ceza sahası içine doğru gönderilen topu müthiş kontrol etti ve nefis bir vuruşla ağlara gönderdi ve durumu 1-0'a getirdi.
Oyuna ikinci yarıda giren Cenk Tosun 83. dakikada attığı golle Ay-Yıldızlılar'ı rahatlattı.
Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi.
Cenk Tosun uzatma dakikalarında skoru belirleyen golü attı ve skoru 4-0'a getirdi.
Bu sonuçla A Milli Takımımız D Grubu'ndaki puanını 16'ya yükseltti ve EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Grubun bir diğer maçında ise Galler Hırvatistan'ı mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.
1) TÜRKİYE - 13 PUAN (7 MAÇ)
2) HIRVATİSTAN - 10 PUAN (6 MAÇ)
3) GALLER - 10 PUAN (6 MAÇ)
4) ERMENİSTAN - 7 PUAN (6 MAÇ)
5) LETONYA - 3 PUAN (7 MAÇ)
18 KASIM: ERMENİSTAN-GALLER
18 KASIM: LETONYA-HIRVATİSTAN
21 KASIM: HIRVATİSTAN-ERMENİSTAN
21 KASIM: GALLER-TÜRKİYE
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan karşılaşmasının 11’inde tek değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sağ kanatta görev yapan İrfan Can Kahveci’nin yerine Yunus Akgün’ü ilk 11’de görevlendirdi.
Milliler bu karşılaşma öncesi 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milliler, Letonya karşısında 620’nci maçına çıktı. Milliler, Letonya ile de daha önce 10'uncu kez karşı karşıya geldi. 7'si resmi, 2'si özel karşılaşmada Letonya ile mücadele eden milliler bu maçların 3’ünü kazandı. 1 maçı Letonya kazanırken, 5 maçta eşitlik bozulmadı.