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  4. SON DAKİKA: Bekle bizi Almanya! Ay-Yıldızlılar ikinci yarı açıldı... A Milli Takımımız Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024 biletini kaptı

SON DAKİKA: Bekle bizi Almanya! Ay-Yıldızlılar ikinci yarı açıldı... A Milli Takımımız Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024 biletini kaptı

15.10.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika... EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Takımımız Konya'da Letonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Ay-Yıldızlılar'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Türkiye EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na adını yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Konya'da Letonya'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arnavutluk'tan Enea Jorgi yönetti. Jorgi’nin yardımcılıklarını ise Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlendi.

Mücadele Ay-Yıldızlılar'ın ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 tamamlanırken, A Milli Takımımız D Grubu'ndaki puanını 16'ya yükselterek Almanya biletini kaptı.

MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

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Mücadelenin ilk düdüğünün ardından kontrolü ele alan milli takım henüz 3. dakikada Abdülkerim'le kaleyi denedi, ancak top üstten auta gitti.

ÇERÇEVEYİ BULAMADIK

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Hakan, kullandığı serbest vuruşta Samet'e doğru uzun oynadı. Samet'in ceza sahasına çevirdiği topa Cenk, uygun pozisyonda vuruşunu yapmasına rağmen top kaleyi bulmadı.

GOL İPTAL EDİLDİ

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Dakikalar 21'i gösterirken ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında Yunus topu önüne aldı ve Milli Takım'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti, ancak golümüz ofsayt nedeniyle iptal edildi.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

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25'inci dakikada gole çok yaklaştık. Kerem'in ortasında savunma topu ıska geçti. Top Yunus Akgün'ün önünde kalırken yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı.

DİREK!

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Milli takımımızda sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kafa vuruşuna iyi yükselen Abdülkerim, iyi bir vuruş yapmasına rağmen direğe takıldı.

BU KEZ GEÇERLİ

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İlk yarıda golü ofsayta takılan Yunus Akgün 58. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yunus, ceza sahası içine doğru gönderilen topu müthiş kontrol etti ve nefis bir vuruşla ağlara gönderdi ve durumu 1-0'a getirdi.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

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Oyuna ikinci yarıda giren Cenk Tosun 83. dakikada attığı golle Ay-Yıldızlılar'ı rahatlattı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE

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Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi.

CENGO DUBLE YAPTI

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Cenk Tosun uzatma dakikalarında skoru belirleyen golü attı ve skoru 4-0'a getirdi.

BEKLE BİZİ ALMANYA!

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Bu sonuçla A Milli Takımımız D Grubu'ndaki puanını 16'ya yükseltti ve EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Grubun bir diğer maçında ise Galler Hırvatistan'ı mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

PUAN DURUMU

1) TÜRKİYE - 13 PUAN (7 MAÇ)
2) HIRVATİSTAN - 10 PUAN (6 MAÇ)
3) GALLER - 10 PUAN (6 MAÇ)
4) ERMENİSTAN - 7 PUAN (6 MAÇ)
5) LETONYA - 3 PUAN (7 MAÇ)

D GRUBU KALAN MAÇLAR

18 KASIM: ERMENİSTAN-GALLER
18 KASIM: LETONYA-HIRVATİSTAN
21 KASIM: HIRVATİSTAN-ERMENİSTAN
21 KASIM: GALLER-TÜRKİYE

MONTELLA’DAN TEK DEĞİŞİKLİK

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan karşılaşmasının 11’inde tek değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sağ kanatta görev yapan İrfan Can Kahveci’nin yerine Yunus Akgün’ü ilk 11’de görevlendirdi.

620’NCİ MAÇ

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Milliler bu karşılaşma öncesi 339'u resmi, 280'i özel toplam 619 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 240 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milliler, Letonya karşısında 620’nci maçına çıktı. Milliler, Letonya ile de daha önce 10'uncu kez karşı karşıya geldi. 7'si resmi, 2'si özel karşılaşmada Letonya ile mücadele eden milliler bu maçların 3’ünü kazandı. 1 maçı Letonya kazanırken, 5 maçta eşitlik bozulmadı.

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