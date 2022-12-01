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Son dakika: Belçika'nın 'altın jenerasyonu' çöktü! Hırvatistan'ı yenemediler, Dünya Kupası'na veda ettiler...

01.12.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ve sürprizler devam ediyor. F Grubu'nun son maçında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi. Son finalist Hırvatistan ile kadrosu 'altın jenerasyon' olarak gösterilen Belçika'yı karşılaştıran müsabakaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve Hırvatistan adını bir üst tura yazdırdı. Belçika ise Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Son dakika: Belçika'nın 'altın jenerasyonu' çöktü! Hırvatistan'ı yenemediler, Dünya Kupası'na veda ettiler...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası sürerken, birçok sürpriz de yaşanmaya devam ediyor. F Grubu'nun 3. ve son maçında son finalist Hırvatistan ile turnuvayı kazanma ihtimali yüksek olarak görülen Belçika karşı karşıya geldi. Katar'daki futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından kadrosu 'altın jenerasyon' olarak görülen Belçika, 4 puanda kaldı ve grubunu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na veda etti. Puanını 5 yapan Hırvatistan ise 2. sırada yer alarak son 16 turuna kaldı.

'ALTIN JENERASYON' ÇÖKTÜ

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Takımında bulunan oyuncularla futbolseverlere birçok şey vadeden Belçika, 2014 Dünya Kupası'na çeyrek finalde, 2018 Dünya Kupası'na ise yarı finalde veda etmişti.

VAR, PENALTIYI İPTAL ETTİ

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Hırvatistan, maçın 18. dakikasında bir penaltı kazandı. VAR, maçın hakemi Anthony Taylor'ı uyardı ve pozisyonu izlemesini önerdi. VAR monitöründe incelemelerde bulunan Taylor, pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirdi ve penaltıyı iptal etti.

LUKAKU BOŞ KALEYE ATAMADI

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Karşılaşmanın 60. dakikasında Yannick Carrasco, topla birlikte ceza sahası içine kadar girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Belçikalı futbolcunun vuruşu kaleciden geri döndü ve meşin yuvarlak Romelu Lukaku'nun önüne düştü. Yıldız futbolcunun boş kaleye sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruş direkten oyun alanının dışına çıktı.

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