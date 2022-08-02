Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: Beşiktaş, 28 yaşındaki Kongolu sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Masuaku, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın formasını giyiyordu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

⚡️ Beşiktaş, Arthur Masuaku transferini resmen açıkladı. https://t.co/Qzalc4ZBSg — Mynet Spor (@mynetspor) August 2, 2022

Arthur Masuaku olarak tanınmakta olan Fuka-Arthur Masuaku Kawela, 28 yaşındadır ve 7 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ünlü yıldız, Premier League takımı West Ham United ve DR Kongo milli takımında kanat ya da sol bek olarak yer almıştır ve profesyonel bir futbolcudur.

Arthur Masuaku, üst düzey olarak kariyerine Valenciennes ile başlangıç yapmıştır ve ayrıca Olympiakos'ta da yer almıştır. Yıldız isim, 2017 yılında DR Kongo'ya olan bağlılığını değiştirmeden önce Fransa'yı da gençlik düzeyinde temsil etmiştir.

ARTHUR MASUAKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

-West Ham United

-Valenciennes

-Olympiacos

