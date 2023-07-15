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Son dakika: Beşiktaş - Augsburg maçı, 76. dakikada bitirildi! Patlayıcı maddeler nedeniyle...

15.07.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmaları kapsamında Almanya'da kamp yapan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Kufstein Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle devam ederken, 76. dakikada sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle erkenden bitirildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Almanya'da kamp yapıyor. Siyah - beyazlılar, kamp döneminin ilk hazırlık maçında Almanya'nın Augsburg takımıyla kozlarını paylaştı.

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Kufstein Arena'da oynanan müsabaka; 1-1'lik beraberlikle devam ederken, 76. dakikada sahaya taraftarlar tarafından atılan havai fişekler sebebiyle hakem tarafından duraklatıldı. Şenol Güneş, takımı soyunma odasına götürdü.

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Beşiktaş'ın golünü 42. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Augsburg'un sayısı ise 59. dakikada Cardona'dan geldi.

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