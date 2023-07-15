Son dakika: Beşiktaş - Augsburg maçı, 76. dakikada bitirildi! Patlayıcı maddeler nedeniyle...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Almanya'da kamp yapıyor. Siyah - beyazlılar, kamp döneminin ilk hazırlık maçında Almanya'nın Augsburg takımıyla kozlarını paylaştı.

Kufstein Arena'da oynanan müsabaka; 1-1'lik beraberlikle devam ederken, 76. dakikada sahaya taraftarlar tarafından atılan havai fişekler sebebiyle hakem tarafından duraklatıldı. Şenol Güneş, takımı soyunma odasına götürdü.

Beşiktaş'ın golünü 42. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Augsburg'un sayısı ise 59. dakikada Cardona'dan geldi.

