Son dakika: Beşiktaş-Başakşehir maçında taraftar ayaklandı!

Beşiktaş'ta son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Beşiktaş-Başakşehir maçına karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar damga vurdu. Alex Teixeira'ya yapılan harekete kırmızı kart çıkmaması taraftarları ayaklandırdı.

VAR'I BEKLEDİ, DEVAM DEDİ

Yapılan müdahaleye faul bile çalmayan Erkan Özdamar, topun taça çıkmasından sonra VAR ile iletişime geçti. VAR, oyunun devam etmesini istedi ve bu pozisyon faul bile çalınmadan geçilmiş oldu. Sosyal medyada bu olaya büyük tepki var...

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



