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Son dakika: Beşiktaş-Başakşehir maçında taraftar ayaklandı!

07.03.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş-Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma Beşiktaş'ın kaçırdığı net pozisyonlarla başladı. Maçın hakemi Erkan Özdamar'a ise tepki çok büyüktü. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alex Teixeira'ya yapılan müdahaleye kırmızı kart çıkmaması sosyal medyayı ayaklandırdı...

Son dakika: Beşiktaş-Başakşehir maçında taraftar ayaklandı!
Alex Teixeira

Alex Teixeira

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Beşiktaş-Başakşehir maçına karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar damga vurdu. Alex Teixeira'ya yapılan harekete kırmızı kart çıkmaması taraftarları ayaklandırdı.

VAR'I BEKLEDİ, DEVAM DEDİ

Yapılan müdahaleye faul bile çalmayan Erkan Özdamar, topun taça çıkmasından sonra VAR ile iletişime geçti. VAR, oyunun devam etmesini istedi ve bu pozisyon faul bile çalınmadan geçilmiş oldu. Sosyal medyada bu olaya büyük tepki var...

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(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Alex Teixeira son dakika haberi
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