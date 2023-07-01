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Son dakika: Beşiktaş, bir Galatasaray'dan bir de Fenerbahçe'den getiriyor! Yaz dönemine damga vuracak iddia...

01.07.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş'ın gündeminde sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica ve Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin yer aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş, bir Galatasaray'dan bir de Fenerbahçe'den getiriyor! Yaz dönemine damga vuracak iddia...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa'da da mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların gündeminde olan isimler ise sosyal medyada geniş yer buldu. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın transfer görüşmelerini sürdürmek için İngiltere'ye gittiği ifade edildi.

MILOT RASHICA GÜNDEMDE

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İngiliz basınının haberine göre Kazancı'nın görüşeceği takımlar arasında Norwich City de bulunuyor.

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın bonservisini almak isteyen Beşiktaş'ın kısa süre içinde resmi adımı atmasının beklendiği belirtildi.

DİĞER TERCİH İRFAN CAN

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Öte yandan Kosovalı yıldızın yanı sıra Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin de radara alındığı öne sürüldü.

Başarılı futbolcu için siyah - beyazlı kulübe bir öneri geldiği iddia edildi. Gelecek hafta transferle ilgili yeni gelişmelerin olmasının beklendiği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Rashica, 6 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi. İrfan Can Kahveci ise 42 resmi maçta 7 gol - 5 asistlik bir oyun ortaya koydu.


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