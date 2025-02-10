SON DAKİKA: Beşiktaş bir transferi daha resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak kadrosunu Keny Arroyo ile güçlendirmişti. Siyah-Beyazlılar bu hamlesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmişken bir transferi daha resmen açıkladı.
Siyah-Beyazlılar Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo'yu resmen açıkladı.
Beşiktaş 20 yaşındaki isim için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.
Elan Ricardo, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için salı günü İstanbul'a gelecek.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.
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