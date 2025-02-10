SON DAKİKA: Beşiktaş bir transferi daha resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak kadrosunu Keny Arroyo ile güçlendirmişti. Siyah-Beyazlılar bu hamlesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmişken bir transferi daha resmen açıkladı.

Siyah-Beyazlılar Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo'yu resmen açıkladı.

TRANSFER DETAYLARI...

Beşiktaş 20 yaşındaki isim için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Elan Ricardo, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için salı günü İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.