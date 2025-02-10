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SON DAKİKA: Beşiktaş bir transferi daha resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.02.2025 15:58
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Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş son olarak Arroyo'yu kadrosuna katmıştı. Siyah-Beyazlılar bir isimle daha anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş bir transferi daha resmen açıkladı! Siyah-Beyazlılar Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak kadrosunu Keny Arroyo ile güçlendirmişti. Siyah-Beyazlılar bu hamlesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmişken bir transferi daha resmen açıkladı.

Siyah-Beyazlılar Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo'yu resmen açıkladı.

TRANSFER DETAYLARI...

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Beşiktaş 20 yaşındaki isim için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

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Elan Ricardo, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için salı günü İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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