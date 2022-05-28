Son dakika: Beşiktaş camiası karıştı! Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'ya ağır eleştiriler: "Bekçi yapmam!"

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenlenirken, seçime de saatler kaldı. Siyah - beyazlı kulüpte yapılacak seçim öncesinde mevcut yönetimde bulunan ikinci başkan Adnan Dalgakıran'dan çok sert açıklamalar geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye eleştirilerde bulunan ve Çebi'nin seçilmesi halinde yeni yönetimde olması beklenmeyen Dalgakıran, sportif direktör Ceyhun Kazancı için ise çok ağır ifadeler kullandı.

Fanatik'e konuşan Adnan Dalgakıran'ın sözleri şu şekilde;

"KAPIDAN GİRMEZDİM!"

Bu tür kulüplerde yönetici olmak için şaklaban olmak lazım. Böyle olduğunu bilseydim kulübün kapısından içeri girmezdim. Başkan benden birçok şeyi sakladı. 2 ay önce bıraktım sağlığım yerine geldi.

"50 BİN DOLAR DENİYOR AMA ÖYLE DEĞİL"

Kripto para için 50 bin dolarlık sermaye deniyor ama öyle değil. Toplam para 72 milyon dolardı ve teminat mektubu da verdiler. O zaman sermaye artırımı ile 150 milyon dolar gibi bir bütçe girecekti kulübe.

"ŞİRKETİME BEKÇİ YAPMAM!"

Kulüpte öyle bir Sportif Direktör (Ceyhun Kazancı) var ki kendi şirketime bekçi yapmam! Bütçe 6 ay geriden geliyor. Sportif Direktör başkanla anlaşmış sadece başkana hesap veririm diyor. O zaman ben niye ikinci başkanım? Bu yönetime 1 sene ömür vermiyorum. Durum böyle iken yeni gelen genç arkadaş ne yapsın.

VALERIEN ISMAEL'İ GETİRMİŞTİ

Beşiktaş'ta Çebi döneminde transferlerde büyük rol oynayan Ceyhun Kazancı, siyah - beyazlıların şu anki teknik direktörü Valerien Ismael'i de göreve getirmişti.

