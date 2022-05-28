SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş camiası karıştı! Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'ya ağır eleştiriler: "Bekçi yapmam!"

Son dakika: Beşiktaş camiası karıştı! Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'ya ağır eleştiriler: "Bekçi yapmam!"

28.05.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü'nün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirilirken, mevcut yönetimde yer alan ikinci başkan Adnan Dalgakıran'dan çok sert açıklamalar geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ağır eleştirilerde bulunan Dalgakıran, sportif direktör Ceyhun Kazancı için ise "Şirketime bekçi yapmam" ifadelerini kullandı. Adnan Dalgakıran'ın bu açıklamalarına ise henüz bir cevap gelmedi.

Son dakika: Beşiktaş camiası karıştı! Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'ya ağır eleştiriler: "Bekçi yapmam!"

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenlenirken, seçime de saatler kaldı. Siyah - beyazlı kulüpte yapılacak seçim öncesinde mevcut yönetimde bulunan ikinci başkan Adnan Dalgakıran'dan çok sert açıklamalar geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye eleştirilerde bulunan ve Çebi'nin seçilmesi halinde yeni yönetimde olması beklenmeyen Dalgakıran, sportif direktör Ceyhun Kazancı için ise çok ağır ifadeler kullandı.

Fanatik'e konuşan Adnan Dalgakıran'ın sözleri şu şekilde;

"KAPIDAN GİRMEZDİM!"

adnan_dalgakirandan_transfer_f8148_800

Bu tür kulüplerde yönetici olmak için şaklaban olmak lazım. Böyle olduğunu bilseydim kulübün kapısından içeri girmezdim. Başkan benden birçok şeyi sakladı. 2 ay önce bıraktım sağlığım yerine geldi.

"50 BİN DOLAR DENİYOR AMA ÖYLE DEĞİL"

thumbs_b_c_2ba982ebfa1da6f06d274cbe5fad951f-1594661208

Kripto para için 50 bin dolarlık sermaye deniyor ama öyle değil. Toplam para 72 milyon dolardı ve teminat mektubu da verdiler. O zaman sermaye artırımı ile 150 milyon dolar gibi bir bütçe girecekti kulübe.

"ŞİRKETİME BEKÇİ YAPMAM!"

ceyhun_kazancidan_flas_dc022_800

Kulüpte öyle bir Sportif Direktör (Ceyhun Kazancı) var ki kendi şirketime bekçi yapmam! Bütçe 6 ay geriden geliyor. Sportif Direktör başkanla anlaşmış sadece başkana hesap veririm diyor. O zaman ben niye ikinci başkanım? Bu yönetime 1 sene ömür vermiyorum. Durum böyle iken yeni gelen genç arkadaş ne yapsın.

VALERIEN ISMAEL'İ GETİRMİŞTİ

AA-20220409-27519475-27519463-BESIKTASAYTEMIZ_ALANYASPOR

Beşiktaş'ta Çebi döneminde transferlerde büyük rol oynayan Ceyhun Kazancı, siyah - beyazlıların şu anki teknik direktörü Valerien Ismael'i de göreve getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Nur Çebi ibra edildi! İşte flaş sözler...Ahmet Nur Çebi ibra edildi! İşte flaş sözler...
Evliliğine 1 hafta kala yatakta basıldı! Açıklaması çok komik: ŞakaydıEvliliğine 1 hafta kala yatakta basıldı! Açıklaması çok komik: Şakaydı
Milli Takım'da skandal iddia!Milli Takım'da skandal iddia!
Anahtar Kelimeler:
seçim Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Kamuda 5 bin kişi işe alınacak

Ronaldo yeni adresi hayranlarını çok üzecek

Ronaldo yeni adresi hayranlarını çok üzecek

''Kupa için eşimi bile...''

''Kupa için eşimi bile...''

Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor!

Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor!

Şampiyonlar Ligi finalinde ilginç olay! Bu akşam...

Şampiyonlar Ligi finalinde ilginç olay! Bu akşam...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.