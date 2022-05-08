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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken an! Valerien Ismael ve Luiz Gustavo sarıldı...

08.05.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi nefes kesti. Baştan sona büyük bir mücadeleye ve gergin anlara sahne olan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta kaznaan çıkmadı ve müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntü ise dikkat çekti...

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken an! Valerien Ismael ve Luiz Gustavo sarıldı...
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Gergin anların, iki penaltı kararının ve karşılıklı gollerin ön plana çıkan maçın 90 dakikası müthiş bir tempoya sahne oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, maç içerisinde yaşanan gerginlikler yerini dostluğa bıraktı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Wolfsburg'da görev yaptığı dönemde öğrencisi olan Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile müsabakanın ardından sarıldı.

Uzun süre sohbet eden ikilinin samimi tavırları dikkat çekti.

İŞTE O AN

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