Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken an! Valerien Ismael ve Luiz Gustavo sarıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Gergin anların, iki penaltı kararının ve karşılıklı gollerin ön plana çıkan maçın 90 dakikası müthiş bir tempoya sahne oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, maç içerisinde yaşanan gerginlikler yerini dostluğa bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Wolfsburg'da görev yaptığı dönemde öğrencisi olan Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile müsabakanın ardından sarıldı.

Uzun süre sohbet eden ikilinin samimi tavırları dikkat çekti.

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