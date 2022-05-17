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  4. Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yazı turayı Bitcoin ile yapmıştı! Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yazı turayı Bitcoin ile yapmıştı! Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

17.05.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi yazı turayı kripto para birimi olan Bitcoin ile yapan Arda Kardeşler'e verilen ceza belli oldu.

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yazı turayı Bitcoin ile yapmıştı! Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Kardeşler, 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

Kurula sevk edilen kulüplerden Demir Grup Sivasspor'a 32 bin, Yukatel Kayserispor'a 310 bin lira para cezası verildi.

Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, 3 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 7 bin 800 lira para cezası aldı.

(AA)

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