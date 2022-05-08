Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu!

Son dakika haberleri... Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor. Sonucu merakla beklenen dev derbide kadrolar belli oldu. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.

İŞTE 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Tisserand, Novak, Ferdi, Zajc, Gustavo, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Valerien Ismael ile 5 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, ligde topladığı 54 puanla 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise İsmail Kartal ile ligde önemli bir çıkış sağladı. Sarı-lacivertliler 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, arka arkaya 7 maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe, topladığı 68 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan maç 2-2 sona ermişti.

VALERİEN ISMAEL'İN İLK DERBİ HEYECANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk derbi heyecanını Fenerbahçe maçıyla yaşayacak.

Trabzonspor maçıyla göreve başlayan Ismael yönetiminde siyah-beyazlı takım, 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı.

Ismael'in teknik direktörlüğünde Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 ve Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Trabzonspor (1-1) ile GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, Ismael yönetiminde Kasımpaşa'ya evinde 3-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM YOK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

3 DERBİ MAÇTA 4 PUAN ALDI

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbi maçta 4 puan aldı.

Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibine deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı.

SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi.

Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenebilen siyah-beyazlı ekip; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı.

Bu periyotta Galatasaray'a 2-1 ve Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 14 puanlık kayıp yaşadı.

CEZA SINIRINDA 4 İSİM BULUNUYOR

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Söz konusu isimler, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde 37. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalarından dolayı forma giyemeyecek.

Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Montero ile sarı kart alan Rosier, cezalı duruma düşmüştü.

Kırmızı kart cezaları nedeniyle Altay ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında görev alamayan Rosier, bu sezon üçüncü kez bu şekilde takımını yalnız bırakacak.

Montero ise kırmızı kart cezası nedeniyle takımının Gaziantep FK'yi İstanbul'da 1-0 yendiği maçta forma giyememişti.

8 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi mücadelesi öncesi Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 37. haftada Göztepe ile deplasmanda yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.

