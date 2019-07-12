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SON DAKİKA | Beşiktaş, Fiorentina stoperi Vitor Hugo ile anlaşmaya vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.07.2019 23:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Abdullah Avcı onay verirse transfer gerçekleşecek.

SON DAKİKA | Beşiktaş, Fiorentina stoperi Vitor Hugo ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'tan son dakika transferi... TRTSpor'un haberine göre; Beşiktaş, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör Abdullah Avcı onay verirse transfer gerçekleşecek.

2017 yılında Palmerias'tan 8 milyon Euro bedelle Fiorentina'ya transfer olan Vitor Hugo, kariyerinde daha önce uzun yıllar Brezilya Ligi'nde forma giydi. İlk Avrupa deneyiminde 2017 yılında Fiorentina'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye çok yakın...

VITOR HUGO KİMDİR?
Vitor Hugo geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla Serie A'da 30 maça çıktı ve 2 asist yaptı. İtalya Kupası ile birlikte tüm kulvarlarda 33 maçta forma giyen Vitor Hugo, toplamda 2.671 dakika sahada kaldı. 28 yaşında ve 1.87 boyundaki Vitor Hugo'nun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Vitor Hugo'nun Transfermarkt güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösterildi.

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