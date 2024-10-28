SON DAKİKA: Beşiktaş galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli 'tahteravalli' paylaşımı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Siyah-Beyazlılar aldığı bu yenilgiyle ligdeki ilk mağlubiyetini alırken Sarı-Kırmızılılar ligde tek namağlup takım olarak kaldı.

"NAĞMAĞLUP TAKIM YOKTUR..."

Galatasaray karşılaşmanın ardından "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.

İKİNCİ PAYLAŞIM

Bu paylaşımın ardından kısa bir süre sonra Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'Kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı. 'İletelim Türkiye'yi Cimbombom diye!'