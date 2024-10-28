SON DAKİKA: Beşiktaş galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli 'tahteravalli' paylaşımı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Siyah-Beyazlılar aldığı bu yenilgiyle ligdeki ilk mağlubiyetini alırken Sarı-Kırmızılılar ligde tek namağlup takım olarak kaldı.
Galatasaray karşılaşmanın ardından "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.
Bu paylaşımın ardından kısa bir süre sonra Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'Kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı. 'İletelim Türkiye'yi Cimbombom diye!'
Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır! 😎💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Beşiktaş 🙌#GSvBJK pic.twitter.com/1izvBXeIew
🎶 İNLETELİM TÜRKİYE’Yİ CİMBOMBOM DİYE! 🦁 pic.twitter.com/e4w9le1KYN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024