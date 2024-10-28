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SON DAKİKA: Beşiktaş galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli 'tahteravalli' paylaşımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.10.2024 22:18
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Son dakika... Süper Lig'in 10. haftasının kritik mücadelesinde Galatasaray Beşilktaş'ı 2-1 mağlup ederken maçın son düdüğünün ardından Sarı-Kırmızılılar'dan göndermeli bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş galibiyeti sonrası Galatasaray'dan göndermeli 'tahteravalli' paylaşımı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Siyah-Beyazlılar aldığı bu yenilgiyle ligdeki ilk mağlubiyetini alırken Sarı-Kırmızılılar ligde tek namağlup takım olarak kaldı.

"NAĞMAĞLUP TAKIM YOKTUR..."

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Galatasaray karşılaşmanın ardından "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır." paylaşımında bulundu.

İKİNCİ PAYLAŞIM

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Bu paylaşımın ardından kısa bir süre sonra Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'Kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı. 'İletelim Türkiye'yi Cimbombom diye!'

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