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SON DAKİKA: Beşiktaş Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edilmedi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 17:26
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Son dakika... Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen ibra oylamasında Ahmet Nur Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi. Mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi de Ahmet Nur Çebi'nin ibra edilmemesi yönünde oy kullandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edilmedi!

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ibra oylamasına geçildi. Yapılan ibra oylaması sonucunda 01.06.2023 – 03.12.2023 tarihleri arasında görev alan Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi de Ahmet Nur Çebi'nin ibra edilmemesi yönünde oy kullandı.

ÜYELERDEN TEPKİ

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Beşiktaş Genel Kurulu'nda İdari ve mali yönden ibra edilmeyen eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye üyeler tarafından tepki: "Burası Beşiktaş Trabzon değil"

HASAN ARAT VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

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Hasan Arat ve yönetimi ise görev yaptıkları 03.12.2023 – 31.05.2024 dönemi için yine oy çokluğu ile idari ve mali bakımlardan ibra edildi.

Oylamanın ardından genel kurula seslenen Hasan Arat, Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer" dedi.

İbra etmek ne demek? İbra edilmek ve ibra edilmemek nedir? İbra etmek ne demek? İbra edilmek ve ibra edilmemek nedir?
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