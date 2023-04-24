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Son dakika: Beşiktaş'ı sarsan haber! Galatasaray derbisinde yıldız isim yok...

24.04.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası kritik bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırmak isteyen Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'u 2-0 yenerek morallenen siyah - beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesinde sakatlık haberiyle sarsıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ın derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş'ı sarsan haber! Galatasaray derbisinde yıldız isim yok...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. 31. haftada HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah - beyazlılar, derbi öncesinde moral kazanmıştı. Beşiktaş'taki pozitif hava, sakatlık haberiyle sarsıldı.

GHEZZAL SAKATLANDI

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Siyah - beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın geçtiğimiz hafta sonunda sakatlandığı açıklanmıştı.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

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Son tetkikleri yapılan Cezayirli yıldızın Galatasaray ile oynanacak kritik müsabakada forma giyemeyeceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcusunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Derbide Ghezzal'ın yerine Nathan Redmond'ın forma giymesi bekleniyor.

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