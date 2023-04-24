Son dakika: Beşiktaş'ı sarsan haber! Galatasaray derbisinde yıldız isim yok...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. 31. haftada HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah - beyazlılar, derbi öncesinde moral kazanmıştı. Beşiktaş'taki pozitif hava, sakatlık haberiyle sarsıldı.
Siyah - beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın geçtiğimiz hafta sonunda sakatlandığı açıklanmıştı.
Son tetkikleri yapılan Cezayirli yıldızın Galatasaray ile oynanacak kritik müsabakada forma giyemeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcusunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Derbide Ghezzal'ın yerine Nathan Redmond'ın forma giymesi bekleniyor.